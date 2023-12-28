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Безнадежная задолженность остается большой проблемой для банковской системы в 2024 году
Эксперты акционерного общества MB Securities (MBS), разделяющие ту же точку зрения, заявили, что пик коэффициента безнадежных долгов пришелся на третий квартал этого года, а резервы банковской системы имеют положительную тенденцию, однако давление на резервы будет продолжаться до 2024 года.
Обновленная статистика центрального банка показала, что по состоянию на конец сентября общая сумма задолженности по циркуляру № 02 достигла 140 трлн донгов (5,75 млрд долларов США), что составляет 1,09% от стоимости кредитов банковской системы.
Однако в третьем квартале большинство банков зафиксировали более высокий коэффициент безнадежной задолженности, чем в предыдущих кварталах. Общая сумма просроченных кредитов на конец третьего квартала выросла на 61% по сравнению со вторым кварталом и превысила 196,75 трлн донгов.
MBS сообщило, что средний коэффициент безнадежной задолженности в государственных коммерческих акционерных банках вырос на 0,4% с начала года, в то время как в других коммерческих акционерных банках он увеличился на 0,7%.
Банки, которые увеличили резервы по безнадежным долгам в 2023 году и снизили активы, взвешенные с учетом риска, могут иметь достаточно места для работы с безнадежными кредитами и преимущество для увеличения своей прибыли, подчеркнули в MBS.
Эксперты MBS прогнозируют, что рост кредитования в 2024 году составит 13-14 %, а чистая процентная маржа (NIM) улучшится благодаря низкой процентной ставке, что, как ожидается, приведет к росту прибыли коммерческих банков после уплаты налогов на 25,1 %.
Vietcombank Securities Co.,Ltd ожидает, что прибыль банков вырастет примерно на 10%, однако некоторые мелкие банки испытают падение и даже отрицательный рост.
По его словам, рост кредитования банковской системы сохранится на уровне 12 % и продолжит испытывать давление со стороны экономики, а также вялое восстановление рынка недвижимости.
Между тем, акционерное общество Vietnam Investors Service and Credit Rating Agency (VIS Rating) с оптимизмом смотрит на ситуацию с безнадежными долгами в следующем году.
Формирование безнадежных долгов замедлится благодаря улучшению делового климата в стране, что помогает повысить способность клиентов погашать кредиты, говорится в сообщении. Прибыльность банков будет постепенно восстанавливаться благодаря улучшению NIM и росту спроса на кредиты, сопровождаемому улучшением экономической ситуации.
Вышеупомянутые факторы будут способствовать укреплению масштабов капитала банковской системы, а ликвидность станет более стабильной, когда темпы роста депозитов будут соответствовать темпам роста кредитов, добавило агентство.