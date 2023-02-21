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НОВОСТИ

Бариа-Вунгтау стремится стать морским сервисным центром Юго-Восточной Азии

Южная прибрежная провинция Бариа-Вунгтау стремится стать воротами в море всего юго-восточного региона и страны, национальным морским экономическим центром, центром морских услуг Юго-Восточной Азии и качественным туристическим центром международного класса к 2030 году. Цели установлены в схеме генерального планирования провинции на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года, которая недавно была одобрена советом по оценке планирования.

Фам Вьет Тхань, секретарь провинциального комитета Партии, сказал, что в соответствии с планированием в период 2021-2030 годов Бариа-Вунгтау сосредоточится на осуществлении прорывов в развитии, включая завершение региональной связи и межрегиональных маршрутов, развитие морского портовой системы, формирование логистического центра национального уровня и создание зоны свободной торговли в Каймепха.

В провинции также ведется работа по формированию туристических городских территорий с целью превращения их в развлекательно-курортный центр международного уровня, созданию высокотехнологичных индустриальных парков для привлечения инвесторов и человеческих ресурсов в передовые производственные отрасли.

К 2050 году Бариа-Вунгтау продолжит модернизацию своей инфраструктурной системы, уделяя особое внимание железной дороге Бьенхоа-Вунгтау, линиям метро, соединяющим городские районы, и монорельсовой системе, соединяющей прибрежные туристические городские районы от города Вунгтау до горячего минерального источника Биньчау, — добавил Тхань.

Министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, глава оценочного совета, попросил Бариа-Вунгтау, экономика которого в основном основана на добыче нефти и газа, приложить больше усилий для развития городских территорий, высокодоходных отраслей и новых секторов экономики и продуктов.

ВИА/ИЖВ

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