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Бариа-Вунгтау стремится стать морским сервисным центром Юго-Восточной Азии
Фам Вьет Тхань, секретарь провинциального комитета Партии, сказал, что в соответствии с планированием в период 2021-2030 годов Бариа-Вунгтау сосредоточится на осуществлении прорывов в развитии, включая завершение региональной связи и межрегиональных маршрутов, развитие морского портовой системы, формирование логистического центра национального уровня и создание зоны свободной торговли в Каймепха.
В провинции также ведется работа по формированию туристических городских территорий с целью превращения их в развлекательно-курортный центр международного уровня, созданию высокотехнологичных индустриальных парков для привлечения инвесторов и человеческих ресурсов в передовые производственные отрасли.
К 2050 году Бариа-Вунгтау продолжит модернизацию своей инфраструктурной системы, уделяя особое внимание железной дороге Бьенхоа-Вунгтау, линиям метро, соединяющим городские районы, и монорельсовой системе, соединяющей прибрежные туристические городские районы от города Вунгтау до горячего минерального источника Биньчау, — добавил Тхань.
Министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, глава оценочного совета, попросил Бариа-Вунгтау, экономика которого в основном основана на добыче нефти и газа, приложить больше усилий для развития городских территорий, высокодоходных отраслей и новых секторов экономики и продуктов.