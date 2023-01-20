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Бариа-Вунгтау стремится к валовому внутреннему продукту на душу населения в размере 8.200 долл. США в 2023 году
Заместитель председателя Народного комитета провинции Данг Минь Тонг сказал, что в 2023 году ожидается, что общий объем инвестиций в развитие провинции достигнет почти 59 трлн. донгов (около 2,6 млрд. долл. США), что на 6,54% больше. Общий доход местного бюджета прогнозируется на уровне почти 89 трлн. донгов (почти 3,8 млрд. долл. США), из которых доходы внутреннего бюджета составляют около 43 трлн. донгов.
Соответственно, провинция разработала планы действий на 2023 год с упором на развертывание таких работ, как подключение межрегиональной инфраструктуры и ключевых проектов, а также среднесрочных государственных инвестиционных проектов в течение 2021–2026 гг. Они также планируют проект скоростной автомагистрали Бьенхоа–Вунгтау (первый этап), мост Фыок Ан, кольцевую дорогу № 4; Шоссе № 994 и прибрежную дорогу.
Провинция также разработала проекты превращения Бариа-Вунгтау в национальный экономический центр, включая работы по созданию зоны свободной торговли, связанной с районом Каймеп-Тхивай, и проект по модернизации морского порта Каймеп-Тхивай, среди прочего.
В 2022 году провинция добилась значительного социально-экономического развития (за исключением нефти и газа) с ожидаемым ростом на 10,97% по сравнению с 2021 годом, что является самым высоким ростом в провинции за последнее десятилетие. Доходы бюджета оценивались примерно в 110.000 млрд. донгов, что составляет 153,4% от оценки. Внутренние доходы достигли 45 трлн. донгов, достигнув 130% от оценки, что является самым высоким показателем за последние годы.
В том же году провинция привлекла 58 проектов прямых иностранных инвестиций, увеличила капитал для 40 проектов с общей суммой вновь предоставленных и скорректированных отечественных и иностранных инвестиционных капиталов около 2,07 млрд. долл. США, или 112,77% от плана.