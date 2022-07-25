Бариа-Вунгтау: спасали двух рыбаков, терпящих бедствие и дрейфующих в море

Двое дрейфующих в море рыбаков были спасены. Фото: ВИA

23 июля корабль Nasico Sky по пути из Хошимина в Дананг спас двух терпящих бедствие и дрейфующих в море.

Морская администрация провинции Вунгтау сообщила, что в 14:55 23 июля Морская администрация провинции Вунгтау получила от информационной станции, управляющей системой морского движения в провинции Вунгтау, и капитана корабля Nasico Sky Нгуен Нгок Жанга, направляющегося из Хошимина в Дананг, информацию о том, что при прохождении района моря Вунгтау примерно в 1 морской миле от буя № 0 был обнаружен дрейфующий в море один человек.

Сразу же после получения информации морская администрация порта Вунгтау попросила корабль Nasico Sky вернуться для спасения пострадавших и одновременно проинформировала силы Морского поисково-спасательного координационного центра Зоны 3 и пограничной охраны для их отправления на место происшествия спасти пострадавших.

Корабль Nasico Sky вернулся, чтобы спасти пострадавшего, и обнаружил, что еще один человек также дрейфует в море, и примерно в 15:30 оба человека были спасены и подняты на борту.

После этого корабль Nasico Sky передал двух пострадавших, корабль Nasico Sky продолжил путешествие.

Примерно в 16:15 каноэ Кимлонг доставило двух пострадавших на берег и передало их пограничникам для выяснения причин инцидента.

Двое жертв были рыбаками, один из них из Камау, а другой из Ниньбиня.



