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НОВОСТИ

Бариа-Вунгтау полон решимости положить конец ННН-промыслу

На встрече Фам Тхи На, заместитель директора провинциального департамента сельского хозяйства и развития сельских районов, сказала, что Бариа-Вунгтау внедрил план действий по борьбе с ННН-промыслом и готов работать с делегацией ЕК. Власти Бариа-Вунгтау 8 марта провели встречу, на которой обсуждалась подготовка южной провинции к ее четвертой рабочей сессии с инспекционной группой Европейской комиссии (ЕК) по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом на местном уровне.

На встрече Фам Тхи На, заместитель директора провинциального департамента сельского хозяйства и развития сельских районов, сказала, что Бариа-Вунгтау внедрил план действий по борьбе с ННН-промыслом и готов работать с делегацией ЕК.

Согласно плану, к маю департамент и другие соответствующие агентства и секторы должны проанализировать и подсчитать все количество рыболовных судов в провинции, а также завершить регистрацию, маркировку и выдачу лицензий на эти суда. Также должна быть завершена установка оборудования для мониторинга на местных рыболовных судах в соответствии с правилами, при этом должна быть обеспечена прослеживаемость экспорта рыбных продуктов на рынок ЕС и другие рынки. Также к этому времени ожидается, что провинция положит конец незаконному промыслу местных судов в иностранных водах.

План включает долгосрочные решения, которые охватывают выполнение утвержденных схем планирования и проектов по устойчивому развитию морского судоходства; и надлежащие инвестиции в сохранение и восстановление морских экосистем и реструктуризацию рыбной промышленности.

Выступая на мероприятии, Нгуен Конг Винь, заместитель председателя Народного комитета провинции, потребовал немедленного выполнения задач, предусмотренных планом.

Такие усилия требуют участия всей политической системы и считаются важной политической задачей, чтобы как можно скорее снять предупреждение ЕК о «желтой карточке» в отношении вьетнамских морепродуктов, подтвердил чиновник.

ИЖВ/ВИА

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