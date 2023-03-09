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Бариа-Вунгтау полон решимости положить конец ННН-промыслу
На встрече Фам Тхи На, заместитель директора провинциального департамента сельского хозяйства и развития сельских районов, сказала, что Бариа-Вунгтау внедрил план действий по борьбе с ННН-промыслом и готов работать с делегацией ЕК.
Согласно плану, к маю департамент и другие соответствующие агентства и секторы должны проанализировать и подсчитать все количество рыболовных судов в провинции, а также завершить регистрацию, маркировку и выдачу лицензий на эти суда. Также должна быть завершена установка оборудования для мониторинга на местных рыболовных судах в соответствии с правилами, при этом должна быть обеспечена прослеживаемость экспорта рыбных продуктов на рынок ЕС и другие рынки. Также к этому времени ожидается, что провинция положит конец незаконному промыслу местных судов в иностранных водах.
План включает долгосрочные решения, которые охватывают выполнение утвержденных схем планирования и проектов по устойчивому развитию морского судоходства; и надлежащие инвестиции в сохранение и восстановление морских экосистем и реструктуризацию рыбной промышленности.
Выступая на мероприятии, Нгуен Конг Винь, заместитель председателя Народного комитета провинции, потребовал немедленного выполнения задач, предусмотренных планом.
Такие усилия требуют участия всей политической системы и считаются важной политической задачей, чтобы как можно скорее снять предупреждение ЕК о «желтой карточке» в отношении вьетнамских морепродуктов, подтвердил чиновник.