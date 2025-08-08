НОВОСТИ
Банки ускоряют цифровизацию и продвигают безналичные платежи
Ускорение безналичных расчетов
Госбанк Вьетнама сообщил, что в первой половине 2025 года количество безналичных платежей превысило 12 миллиардов, что превышает показатель за весь 2023 год и приближается к рекордным 17,7 миллиардам в 2024 году. По словам Фам Ань Туана, директора платежного департамента, количество безналичных платежей ежегодно увеличивается на 30-40%. Среднее число безналичных платежей на душу населения во Вьетнаме сопоставимо с Таиландом и Индией и уступает лишь Китаю. В 2024 году общий объём операций достиг 295,2 квадриллиона донгов, что в 26 раз превышает ВВП страны.
С 1 июля 2025 года Закон о налоге на добавленную стоимость 2024 года устанавливает, что входящий НДС может быть вычтен только при наличии подтверждения безналичной оплаты. Д-р Нгуен Куок Хунг, заместитель председателя и генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама, отметил, что это положение напрямую способствует развитию электронных платежей, поддерживает развитие банковского дела, электронной коммерции, государственных услуг и повышает финансовую прозрачность.
Госбанк также реализует ряд мер по «очистке» системы банковских счетов. По состоянию на 4 июля 2025 года были проверены биометрические данные более 120,9 миллиона физических лиц и 1,2 миллиона организаций. Неактивные счета подлежат проверке и удалению. Одновременно формируется база данных счетов, подозреваемых в мошенничестве, и банки обязаны блокировать счета с необычными признаками для предотвращения высокотехнологичных преступлений.
Результаты показали, что после применения биометрической сверки количество клиентов, которые стали жертвами мошенничества и потеряли деньги, сократилось примерно на 57%, а количество счетов, на которые были переведены мошеннические деньги, сократилось примерно на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Комплексная цифровая трансформация
Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок подписал официальную депешу премьер-министра № 124/CD-TTg о развитии безналичных платежей. В нём говорится, что, несмотря на строгие решения правительства, объёмы наличных платежей продолжают расти, что приводит к расточительству и создаёт потенциальные риски уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти продолжать содействовать развитию безналичных платежей, удовлетворяя потребности населения и предприятий, предотвращая налоговые потери и преступления, а также строго пресекая нарушения. Госбанку было поручено усилить контроль, проверку и предотвращение отмывания денег; развивать инфраструктуру и платежные технологии, а также поручить кредитным организациям содействовать предоставлению безналичных услуг.
Фактически, многие коммерческие банки уже внедрили цифровые решения. Акционерный коммерческий банк «Процветание Вьетнама» (VPBank) выделяется своей экосистемой «суперплатёжного решения» на платформе VPBank NEO, интегрирующей множество инструментов, таких как о как Pay by Account, Tap to Phone и др., позволяющих пользователям открывать счета, создавать QR-коды, совершать платежи, получать звуковые оповещения, обрабатывать электронные счета с такими поощрениями, как кэшбэк, бесплатные красивые номера счетов...
Сайгонско-ханойский коммерческий акционерный банк (SHB) разрабатывает цифровой банк SHB SAHA, полностью интегрирующий услуги от платежей до инвестиций, страхования и кредитования. SHB также поддерживает непрерывную идентификацию платных дорог и подключение кошелька VETC всего за один шаг.
Вьетнамский морской коммерческий акционерный банк (MSB) сосредоточен на персонализации клиентского опыта, инвестируя более 4,3 миллиона долларов в технологическую платформу для анализа потребностей в режиме реального времени. MSB движется к полной автоматизации взаимодействия с клиентами с помощью ИИ и машинного обучения.
Коммерческий акционерный банк «Тиенфонг» (TPBank) заявил, что процесс цифровой трансформации помогает банку сократить объем ручных операций на 20%, экономя время, сокращая время ожидания и объем бумажной работы для клиентов.
2025 год – год подведения итогов Проекта развития безналичных платежей на период 2021–2025 годов. При участии всех сторон безналичные платежи становятся неотъемлемой частью перехода к цифровой экономике.