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Банки стремятся вступить в клуб с миллиардной прибылью
Vietcombank заявил о намерении увеличить доналоговую прибыль по меньшей мере на 10%, в то время как MB Bank, занимающий третье место по прибыли в отрасли, стремится к росту прибыли на 10%, чтобы достичь 28 триллионов донгов.
Лыу Хоай Шон, глава отдела планирования и маркетинга MB Bank, заявил, что банк ожидает более высоких темпов роста кредитования, чем 16%, установленных Государственным банком Вьетнама (SBV). Исходя из этого, прогнозируется, что прибыль до налогообложения вырастет на 10% по сравнению с предыдущим годом.
В то же время ACB и HDBank ожидают, что их доналоговая прибыль увеличится на 10% и более чем на 20% соответственно.
Хотя BIDV и VietinBank еще не объявили о своих плановых показателях, вряд ли они будут ниже тех, что были достигнуты в прошлом году.
Совет директоров ACB заявил, что считает, что благодаря решениям правительства, направленным на облегчение трудностей на рынках недвижимости и корпоративных облигаций, экономика может восстановиться в этом году. Однако самой сложной проблемой по-прежнему остаются неработающие кредиты.