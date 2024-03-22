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НОВОСТИ

Банки стремятся вступить в клуб с миллиардной прибылью

Многие банки, прибыль которых в 2023 году превысила 20 триллионов донгов (833 миллиарда долларов США), стремятся в этом году войти в клуб с миллиардной прибылью. Несколько крупных банков осторожно установили целевые показатели прибыли, хотя они все еще находятся в пределах миллиарда долларов CША, в то время как другие стремятся почти удвоить свой рост в ожидании одобрения на ежегодных собраниях акционеров.

Vietcombank заявил о намерении увеличить доналоговую прибыль по меньшей мере на 10%, в то время как MB Bank, занимающий третье место по прибыли в отрасли, стремится к росту прибыли на 10%, чтобы достичь 28 триллионов донгов.

Лыу Хоай Шон, глава отдела планирования и маркетинга MB Bank, заявил, что банк ожидает более высоких темпов роста кредитования, чем 16%, установленных Государственным банком Вьетнама (SBV). Исходя из этого, прогнозируется, что прибыль до налогообложения вырастет на 10% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время ACB и HDBank ожидают, что их доналоговая прибыль увеличится на 10% и более чем на 20% соответственно.

Хотя BIDV и VietinBank еще не объявили о своих плановых показателях, вряд ли они будут ниже тех, что были достигнуты в прошлом году.

Совет директоров ACB заявил, что считает, что благодаря решениям правительства, направленным на облегчение трудностей на рынках недвижимости и корпоративных облигаций, экономика может восстановиться в этом году. Однако самой сложной проблемой по-прежнему остаются неработающие кредиты.

ВИА/ИЖВ

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