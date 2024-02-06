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Банки содейстуют стимулированию безналичных платежей в преддверии Tэт
Чтобы привлечь клиентов к безналичным операциям, Sacombank открыл программу, в рамках которой 352 чи золота (каждый чи равен одной десятой таэля) предоставляются в качестве подарков и различных видов возмещения для тех, кто совершает платежи по QR-коду через приложение Sacompay Sacombank.
Многие коммерческие банки, такие как MSB, VPBank и TPBank, также добавили в свои приложения функцию «li xi» (счастливые деньги). Пользователи этой функции смогут получать подарки стоимостью до сотен миллионов донгов.
Нгуен Дык Лен, заместитель директора филиала Государственного банка Вьетнама в Хошимине, сказал, что услуги по безналичному расчету удобны и экономят время и средства как продавцов, так и покупателей. Такие услуги банков и посреднических платежных организаций также способствуют увеличению продаж и доходов от предпринимательской деятельности, особенно во время сезонов покупок, таких как Тэт или больших праздников.
Растущий спрос на финансовые операции происходит не только в крупных торговых центрах и супермаркетах, коммерческие банки также реализуют множество льготных программ и решений для домохозяйств и мелких предпринимателей на традиционных рынках.
По словам одного из руководителей Nam A Bank, продвижение использования QR-кода для оплаты среди мелких предпринимателей способствовало созданию безопасной и современной платежной среды и содействовало цифровой трансформации традиционного бизнеса. Это также помогло им повысить конкурентоспособность и качество обслуживания.
Кроме того, развитие современных платежных сервисов позволило снизить нагрузку на банкоматы в преддверии Тэта и крупных праздников. В результате безналичный расчет становится популярным в городах, и людям больше не приходится стоять в длинных очередях у банкоматов, чтобы снять деньги.
По данным Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS), в течение последнего года наблюдается тенденция к снижению количества операций по снятию денег в банкоматах. В частности, в 2023 году было зафиксировано резкое снижение количества операций по снятию денег в банкоматах по сравнению с предыдущими годами, и они составили всего 3,6 % от общего числа транзакций. Между тем система NAPAS ежедневно обрабатывала в среднем более 20 миллионов транзакций, а объем операций увеличился на 52 %, а стоимость - на 12 % по сравнению с 2022 годом.