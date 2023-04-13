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Банки привлекают иностранный капитал
Согласно законодательству, доля владения иностранного стратегического инвестора не должна превышать 20% уставного капитала вьетнамской кредитной организации, а общая доля владения акциями всех инвесторов не должна превышать 30%. Таким образом, за акциями перспективной банковской группы всегда будет наблюдать много иностранных инвесторов.
Банки привлекают иностранный капитал
По данным Депозитарного центра ценных бумаг, существует около 16 банков с долей иностранного участия более 15%, среди них есть банки, которые закрыли или почти закрыли долю иностранного участия, такие как Азиатский Коммерческий Акционерный Банк (ACB), Морской коммерческий акционерный банк (MSB), Коммерческий акционерный банк Tien Phong (TPBank), Коммерческий акционерный банк Saigon Thuong Tin (Sacombank)...
В частности, для Sacombank доля иностранного капитала близка к разрешенному порогу в 30%. Недавно VPBank подписал соглашение о частной эмиссии 15% уставного капитала Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - Япония, что принесло VPBank 35.900 млрд. донгов капитала первого уровня, в результате чего общий капитал VPBank увеличился со 103,5 трлн. донгов до примерно 140 трлн. донгов. Это сделка с рекордной стоимостью в финансовом секторе Вьетнама. Генеральный директор Sumitomo Mitsui Джун Охта считает, что, хотя мир в настоящее время сталкивается со многими неопределенностями, инвесторы верят в развитие Вьетнама.
OCB планирует в частном порядке предложить 70 млн. акций как отечественным, так и иностранным инвесторам. В случае, если иностранные инвесторы приобретут акции, выпущенные в частном порядке, банк расширит долю иностранного владения максимум до 30%.
Согласно новому предложению Госбанка, кредитным организациям, получающим обязательный перевод, может быть разрешено расширить долю иностранного владения до 49%.
Недавно авторитетное кредитное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги эмитента и депозитов в иностранной валюте 8 вьетнамских банков до уровня 1, а также до уровня 1 и рейтинга риска контрагентов в местной и иностранной валюте, оценило риски контрагентов 7 банков. Из 12 банков, которые были проверены на этот раз, 8 банков были повышены до рейтингов эмитента и долгосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте. Что касается показателей риска контрагента в местной и иностранной валюте и оценки риска контрагента во Вьетнаме, также были повышены 7 банков.
Согласно Moody's, это повышение рейтинга отражает растущую экономическую мощь Вьетнама по сравнению с другими странами той же группы; в то же время демонстрирует то, что устойчивость к внешним потрясениям повышается, а политика оценивается как более эффективная. Кроме того, вьетнамские банки привлекут инвестиционный интерес и сотрудничество со стороны международных финансовых институтов.
Глобальный директор по трансграничным слияниям и поглощениям RECOF Corporation (Япония) Масатака Сэм Йошида подтвердил, что экономические основы Вьетнама, безусловно, будут способствовать дальнейшим слияниям и поглощениям, а иностранные инвесторы будут расширять свое долгосрочное присутствие во Вьетнаме вместо того, чтобы искать дешевую недвижимость.