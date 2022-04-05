Банки: Вьетнам входит в тройку самых безопасных рынков Юго-Восточной Азии для инвесторов

Телеканал CNBC (США) недавно взял интервью у аналитиков Goldman Sachs и JPMorgan Asset Management, все они выбрали Вьетнам, Индонезию и Сингапур в качестве лучших вариантов в Юго-Восточной Азии.

Десмонд Ло, портфельный менеджер JPMorgan Asset Management, считает Вьетнам «звездой последних лет» с точки зрения экономической устойчивости и роста. Он подчеркнул, что Вьетнам является одной из немногих экономик мира с положительными темпами роста во время пандемии COVID-19.

Кроме того, г-н Десмонд Ло также сказал, что JPMorgan Asset Management доверяет индонезийскому частному сектору, а также государственным банкам, поскольку они активно внедряют цифровые технологии для ускорения проникновения в финансовый сектор.

Тимоти Мо, главный стратег Goldman Sachs по рынкам акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал, что есть три основные причины, по которым инвестиционный банк предпочитает Индонезию и Сингапур: ускорение темпов экономического роста после пандемии, большая доля банковского сектора в фондовых индексах, а также положительные влияния от ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок. Кроме того, предприятия, работающие в цифровой экономике, постепенно развиваются и включаются в индексные корзины в Индонезии и Сингапуре.

В последние недели, по мнению экспертов, Юго-Восточная Азия меньше пострадала от напряженности между Россией и Украиной, поскольку на долю России и Украины приходится менее 1% экспорта региона. Эскалация геополитических рисков привела к постепенному снижению цен на сырьевые товары в краткосрочной перспективе, что усилило преимущества экспортных рынков сырьевых товаров в АСЕАН.

Между тем перспектива дальнейшего повышения процентных ставок ФРС вызвала обеспокоенность по поводу оттока денег и обесценивания местной валюты на развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии. Однако оба аналитика сходятся во мнении, что экономика Юго-Восточной Азии сильнее, чем в предыдущие периоды, и поэтому риск достаточно низкий.