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Бакнинь стремится войти в число 50 ведущих умных городов мира к 2030 году

Северная провинция Бакнинь ставит цель к 2030 году войти в число 50 ведущих умных городов мира, используя данные и цифровую трансформацию в качестве основы устойчивого городского развития и содействуя реализации задачи по преобразованию провинции в город центрального подчинения.
  Вид на квартал Киньбак в провинции Бакнинь. Фото: ВИА  
По словам председателя Народного комитета провинции Фам Хоанг Шона, Бакнинь будет развивать ориентированную на человека модель умного города, основанную на науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации, с целью повышения качества государственных услуг, эффективности городского управления и конкурентоспособности.

К 2030 году Бакнинь планирует сформировать модель умного управления на основе данных, ввести в эксплуатацию интегрированный центр управления умным городом (IOC), а также внедрить информационное моделирование города (CIM) в городское планирование. Долгосрочной целью является создание цифрового двойника провинции.

Провинция уделит приоритетное внимание развитию цифровой инфраструктуры и интеллектуальных сервисов в сферах здравоохранения, охраны окружающей среды, водоснабжения и очистки сточных вод, обращения с отходами, транспорта и других жизненно важных отраслях. При этом будут обеспечены функциональная совместимость систем, использование открытых интерфейсов прикладного программирования (API) и соблюдение принципа встроенной кибербезопасности.

Для достижения поставленной цели Бакнинь создаст провинциальный координационный совет по развитию умного города, внедрит механизм регуляторной песочницы для апробации инновационных технологий и ускорит инвестиции в цифровую инфраструктуру, включая сети 5G, облачные вычисления, Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (ИИ).

Провинция также планирует расширить применение интеллектуальных решений в сферах транспорта, энергетики, уличного освещения, управления водными ресурсами, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и туризма, а также в умных промышленных парках.

Бакнинь уже входит в число ведущих регионов Вьетнама по развитию умных городов. В провинции создан интегрированный центр интеллектуального управления, внедрены решения в сфере умного управления ключевыми городскими районами, а территория полностью охвачена мобильной связью. Услуги связи пятого поколения (5G) доступны более чем 92% населения.

Провинция также приступила к пилотной реализации сценариев работы центра интеллектуального управления (IOC), обеспечивающих управление в режиме реального времени в таких сферах, как государственное управление, здравоохранение, образование, транспорт и социально-экономическое развитие.

ИЖВ/ВИА

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