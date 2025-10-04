НОВОСТИ
Бакнинь продвигает наследие Тхен, признанное ЮНЕСКО
Для этнических групп тэй и нунг в провинции Бакнинь Тхен издавна является привычной духовной и культурной практикой, тесно связанной с жизнью общины. Он подразделяется на две формы: ритуальный Тхен, который сохраняет традиционные духовные элементы, и развлекательный Тхен, адаптированный для художественных и культурных целей.
Каждое воскресенье днем члены клуба пения и игры на дан тинь (традиционный струнный инструмент) Лукнган Тхен собираются в доме культуры деревни Кау Чет. Пожилые члены клуба наставляют молодых, а опытные певцы поддерживают новичков, и все они разделяют желание сохранить и передать мелодии Тхен.
По словам Ха Тхи Зыонг, заместителя руководителя клуба, он был основан в 2011 году одиннадцатью преданными участниками, обеспокоенными риском исчезновения традиции Тхен. Сегодня он вырос почти до 60 членов, охватывающих три поколения. Их деятельность не только сохраняет Тхен в сообществе, но и знакомит более широкую аудиторию с этими мелодиями через фестивали и конкурсы.
Среди молодых участников Зыонг Тхи Мен поддерживает свою страсть к Тхен, занимаясь самостоятельно в интернете и посещая виртуальные занятия. «Благодаря клубу я могу выступать, общаться с другими и распространять любовь к Тхен, — сказала она, добавив, что для неё это и радость, и гордость — внесение вклада в сохранение этого наследия».
Сохранение и популяризация ценностей
Провинция Бакнинь давно уделяет приоритетное внимание сохранению нематериального культурного наследия, включая Тхен. С 2004 года областные культурные органы проводят исследования, документацию и инвентаризацию, выявив десятки мастеров и сотни носителей традиции. Это заложило основу для признания Тхен национальным нематериальным культурным наследием Министерством культуры, спорта и туризма в 2015 году.
В 2019 году практика Тхен в нескольких провинциях, включая Бакнинь, была включена ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. После этого признания Бакнинь принял комплексные меры, включая генеральный план по сохранению этнического культурного наследия до 2030 года.
Расширились учебные мероприятия: десятки классов привлекли почти 200 учащихся. Несколько школ в Шондонге и Лукнгане включили Тхен в уроки музыки и внеклассные мероприятия. В настоящее время в провинции насчитывается 20 клубов Тхен, которые стимулируют участие сообщества, а представления связаны с общинным туризмом, что способствует улучшению условий жизни жителей.
Мастерам также уделяется внимание и оказывается поддержка. Двум исполнителям Тхен было присвоено звание «Заслуженный мастер», они получают ежемесячное пособие. Областной департамент культуры разрабатывает программы и резолюции по сохранению этого наследия, а также по оказанию финансовой помощи мастерам и клубам, участвующим в практике, признанной ЮНЕСКО.
Нгуен Ван Дап, заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции, подчеркнул, что сохранение Тхен требует коллективных усилий. По его словам, провинция расширяет сеть клубов, поощряет школы включать Тхен во внеучебную деятельность и интегрирует это наследие в туристические продукты. Местные власти также активно внедряют технологии: оцифровывают документы, создают видеоролики и клипы для популяризации Тхен в социальных сетях.
Он особо отметил, что Бакнинь будет продолжать усиливать управление наследием, строго следуя международным конвенциям и национальному законодательству, чтобы Тхен оставался живым и устойчивым культурным сокровищем.