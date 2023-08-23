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Бакнинь приказали стать городом с современной промышленностью, высокими технологиями
Он попросил Бакнинь максимально использовать свои отличительные преимущества, возможности и конкурентные преимущества, чтобы стать городом с централизованным управлением и служить городом-спутником столицы Ханоя.
Премьер-министр потребовал должного внимания к гармонии экономического, социального и культурного развития, защиты окружающей среды и обеспечения обороны и безопасности, а также к тому, что экономический рост не должен стимулироваться за счет социального прогресса и равенства или окружающей среды.
К 2030 году Бакнинь должен стремиться стать городом с современной промышленностью и высокими технологиями; одним из центров торговли - услуг, образования - обучения, здравоохранения, исследований, применения и развития науки и техники; и зарекомендовать себя в качестве движущей силы развития ключевого северного экономического региона, столичного региона и всего Вьетнама.
Он нацелен на то, чтобы к 2045 году стать городом с высокотехнологичной промышленностью и умным производством.
Среди ключевых задач и мер на ближайшее время лидер правительства поручил Бакнинь должным образом развивать инфраструктуру, что также следует считать важной политической задачей; продвигать экономическую реструктуризацию для достижения быстрого и устойчивого развития с циклической экономикой и зеленым ростом; внедрять инновационные технологии и применять высокие технологии для снижения трудоемкости ключевых секторов промышленного производства; избирательно привлекать прямые иностранные инвестиции (ПИИ), отдавая приоритет высокотехнологичным, интеллектуальным и экологически чистым проектам, требующим меньше рабочей силы, а также активизировать развитие цифровой инфраструктуры, цифровую трансформацию и экологический переход.
Он также потребовал эффективной реализации национальных целевых программ и политики для участников революции, поддержания социального обеспечения, всестороннего развития социальных и культурных аспектов, улучшения качества человеческих ресурсов и создания новых рабочих мест.
Бакнинь также попросили разнообразить туристические продукты, улучшить качество туристической рабочей силы, защитить и использовать ценность народного пения «Куан Хо» – нематериального культурного наследия человечества, а также продолжить завершение досье с целью включения народных росписей «Донг Хо» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.