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Бакнинь привлекла более 2 млрд. долл. США в виде ПИИ
Работа в этом направлении включает в себя диалог с компаниями и работниками, чествование выдающихся лиц и организаций по уплате налогов, а также поддержание группы быстрого реагирования для поддержки предприятий.
В этом году провинция лицензировала 124 проекта с совокупным уставным капиталом в 318,8 млн. долл. США, что означает увеличение количества проектов на 7,8%. Между тем, 118 проектов получили сертификаты на добавление капитала на общую сумму 1,67 трлн. долл. США, что означает увеличение в 8 раз.
В совокупности в настоящее время в провинции насчитывается 1.799 действующих проектов ПИИ с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом более 23,1 млрд. долл. США.
Также в рассматриваемый период Бакнинь предоставил новую инвестиционную регистрацию 49 отечественным проектам с общим уставным капиталом 16,211 трлн. донгов (677,01 млн. долл. США). Он предоставил регистрацию инвестиций для корректировки капитала для 38 проектов с добавлением 1,828 трлн. донгов.
Количество новых отечественных предприятий в провинции в этом году составило 2.443, что на 15 больше.5%, с уставным капиталом 20,036 трлн. донгов.
В совокупности в провинции насчитывается 17.930 отечественных предприятий с общим уставным капиталом почти 329,35 трлн. донгов.
В 2023 году провинция рассчитывает привлечь 1,2 млрд. долл. США ПИИ в свои индустриальные парки.
Она обязуется продолжать сопровождать бизнес, продвигать административную реформу и продвижение инвестиций, привлекать высококачественные инвестиции в новые индустриальные парки, привлекать и активно развивать отрасли с высокой эффективностью и высокими технологиями, увеличивать долю перерабатывающих, производственных и вспомогательных отраслей, а также сокращать долю аутсорсинга.
Провинция планирует ускорить процесс расчистки площадок и завершить техническую инфраструктуру промышленных парков, таких как вьетнамско- сингапурский индустриальный парк 2 (VSIP2), Йенфонг 2A, Йенфонг 2C, Тхуан Тхань I, Жа Бинь, Жа Бинь II и промышленных кластеров.
Местность надеется на дальнейшее привлечение предприятий с иностранными инвестициями, особенно крупных, которые создадут движущую силу экономического развития провинции и будут играть ведущую роль в поддержке предприятий, а также отечественных малых и средних предприятий, когда они присоединятся к цепочке поставок.