НОВОСТИ
Бакнинь привлекает высококачественные иностранные инвестиции
На сегодняшний день провинция Бакнинь привлекла более 3 500 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из 46 стран и территорий с общим зарегистрированным капиталом около 50 миллиардов долларов США. Среди крупнейших иностранных инвесторов, реализующих проекты в Бакнине, – Samsung, Foxconn, Amkor, Goertek и другие.
В текущем году Бакнинь сосредоточит усилия на полном и добросовестном выполнении обязательств в рамках международной экономической интеграции и ССТ, обеспечении стабильного и устойчивого роста экспорта, постепенном увеличении добавленной стоимости и доли продукции перерабатывающей промышленности, обрабатывающей промышленности и высокотехнологичной продукции, а также на оказании поддержки предприятиям в более эффективном использовании тарифных преференций, предусмотренных соглашениями ССТ, для расширения и диверсификации экспортных рынков.
Провинция Бакнинь проводит комплексную работу по совершенствованию институциональной базы, создавая правовые основы и благоприятные условия для интеграции на весь период 2026–2030 годов. В этой связи осуществляется пересмотр механизмов, политики и нормативно-правовых актов провинции в сферах инвестиций, торговли, экспорта и импорта, логистики, охраны окружающей среды, регулирования рынка и других областях с целью обеспечения их соответствия и согласованности с международными обязательствами и соглашениями о свободной торговле.
Одновременно провинция своевременно предлагает внесение изменений и дополнений либо обращается к компетентным органам с предложениями о корректировке несоответствующих норм, устраняя институциональные и политические барьеры, негативно влияющие на производственную, предпринимательскую и интеграционную деятельность предприятий.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Бакнинь Фам Ван Тхинь также отметил, что в текущем году особое внимание уделяется оказанию предприятиям информационной и консультационной поддержки. В частности, речь идет о предоставлении информации о зарубежных рынках, обязательствах в рамках ССТ, правилах происхождения товаров, технических стандартах, а также экологических и трудовых требованиях. Кроме того, предприятиям оказывается помощь в адаптации производственной и коммерческой деятельности к условиям международной экономической интеграции.
Провинция реализует программы поддержки предприятий по повышению качества корпоративного управления и технического потенциала, созданию и развитию брендов, участию в производственных цепочках, цепочках создания стоимости и глобальных цепочках поставок. Кроме того, оказывается содействие предприятиям в предупреждении и урегулировании рисков и споров в сфере международной торговли и инвестиций, особенно по вопросам торговой защиты.
Помимо этого, Бакнинь укрепляет и расширяет сотрудничество с регионами, организациями и международными партнёрами, обладающими значительным потенциалом в области инвестиций, торговли и технологий, а также активно развивает экономическую дипломатию в интересах социально-экономического развития провинции.
Провинция также усиливает реализацию программ по установлению связей между отечественными предприятиями, многонациональными корпорациями и предприятиями с иностранным капиталом, работающими на территории провинции, с целью формирования и развития сети местных поставщиков. Организуются отраслевые выставки и ярмарки регионального и международного масштаба в провинции Бакнинь; предприятия поощряются к участию в международных выставках и ярмарках для продвижения своей продукции и расширения рынков сбыта.
Особое внимание привлекает тот факт, что в конце июня текущего года Народный комитет провинции Бакнинь планирует провести встречу с японскими предприятиями и инвесторами с участием около 130 представителей японского бизнес-сообщества, инвесторов и Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO).
В ходе встречи руководство провинции намерено выслушать и учесть мнения и предложения японских предприятий для своевременного решения возникающих трудностей и проблем, с которыми сталкиваются японские инвесторы при реализации проектов и ведении производственно-коммерческой деятельности на территории провинции. Одновременно будет повышена эффективность работы по продвижению и привлечению инвестиций из Японии, а также представлены потенциал, конкурентные преимущества и инвестиционный климат провинции Бакнинь японским предприятиям и инвесторам.
В мае 2026 года провинция Бакнинь привлекла инвестиции в эквиваленте более 1 миллиарда долларов США. По итогам первых пяти месяцев 2026 года общий объём привлечённых инвестиций превысил 7,18 миллиарда долларов США. В частности, было выдано разрешение на реализацию 98 новых внутренних инвестиционных проектов с зарегистрированным капиталом более 138 триллионов донгов; скорректированы 38 внутренних проектов с дополнительным капиталом свыше 6,1 триллиона донгов; зарегистрированы 142 новых проекта с иностранными инвестициями с общим капиталом более 466 миллионов долларов США; внесены изменения в 114 проектов ПИИ, в результате чего дополнительный объём инвестиций превысил 992 миллиона долларов США.