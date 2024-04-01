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Бакльеу развивает цепочку создания стоимости креветок с помощью высокотехнологичных моделей выращивания

Бакльеу выбрал развитие высокотехнологичных моделей выращивания креветок в качестве основного направления, чтобы сделать провинцию в дельте Меконга "национальным центром креветочной промышленности" и развить бренд "чистые креветки Бакльеу". Директор провинциального Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Лыу Хоанг Лай сказал, что в провинции создано пять высокотехнологичных зон выращивания креветок площадью 3900 га в Нямат (город Бакльеу), Виньхау, Виньхау А, Виньтхинь (уезд Хоабинь) и Лонг Дьен Тай (уезд Донгхай). В этих районах применяются сверхинтенсивные, интенсивные и полуинтенсивные модели земледелия с использованием водосберегающих технологий и методов биологически безопасного земледелия.

Кроме того, в провинции уделяется внимание мониторингу водных заболеваний и созданию свободных от болезней зон и объектов для солоноватоводных креветок. С 2017 года в провинции внедрена схема мониторинга безопасности креветок для экспорта. Например, акционерная компания Viet Uc Bac Lieu получила поддержку в построении производственной цепочки креветок для обеспечения безопасности болезней, рекомендованной Всемирной организацией здоровья животных, чтобы вскоре быть признанной свободной от болезней фермерской зоной, имеющей право экспортировать креветки в Австралию и на другие рынки.

В 2023 году двадцать предприятий по разведению породы и семь предприятий по выращиванию креветок зарегистрировались для строительства объектов, свободных от болезней.

Провинция продвигала высокие технологии в разведении черной тигровой креветки и белоногой креветки. В то же время провинция разработала модели чистого разведения креветок в типичных экологических районах, таких как модель "креветка-лес" в южном районе Национального шоссе 1А и модель "креветка-рис" на севере Национального шоссе 1А. Машины используются для строительства/восстановления прудов, аэрации и перекачки воды, что помогает экономить труд и повышает производительность.

В Бакльеу три основных вида экспорта: креветки, рис и соль. Среди них креветки являются крупнейшим источником иностранной валюты, составляя более 95 % экспортного оборота провинции. К 2025 году провинция планирует заработать на экспорте креветок 1,3 миллиарда долларов США, а к 2030 году - 1,7 миллиарда долларов США.

В настоящее время в провинции насчитывается 45 заводов по переработке аквакультуры на экспорт. Они оснащены современными производственными линиями и рассчитаны на переработку около 294 000 тонн в год. Креветочная продукция провинции квалифицирована для выхода на рынки с высоким спросом, такие как США, Япония, ЕС, Китай и Республика Корея (РК).

Однако, по словам представителя сельского хозяйства провинции, креветочный сектор Бакльеу по-прежнему сталкивается со многими трудностями, включая падение цен на креветки и высокие затраты на исходные материалы, особенно на корма для животных.

Кроме того, перерабатывающие и экспортирующие предприятия не уделяют внимания созданию сырьевых зон, укреплению связи между производством и потреблением, а также созданию бренда.

С другой стороны, ирригационная инфраструктура во многих районах не развита должным образом, что создает трудности в производственной деятельности и борьбе с болезнями. Местные фермеры все еще не решаются инвестировать в двухфазную модель выращивания креветок, потому что высокотехнологичная модель выращивания креветок требует больших инвестиций. В то же время им трудно получить доступ к банковским кредитам.

ВИА/ИЖВ

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