НОВОСТИ
Бакльеу планирует экспортировать креветки на 1 млрд. долл. США
Для реализации цели провинция расширит площади высокотехнологичного земледелия и создаст благоприятные условия для предприятий и домохозяйств, чтобы увеличить свое производство в направлении устойчивого развития.
Связь между фермерами и предприятиями будет укрепляться в соответствии с крупномасштабным производством.
Фан Ван Шау, директор провинциального департамента промышленности и торговли, сказал, что многие местные заводы по переработке рыбных продуктов были модернизированы, чтобы увеличить их мощность.
Чтобы превратить Бакльеу в центр выращивания креветок, этот район активно поддерживает предприятия в обновлении технологий для диверсификации продуктов переработки и обновлении информации о рыночном спросе и технических барьерах. Продвижение торговли будет усилено наряду с учебными курсами для фермеров.
В провинции насчитывается 188 предприятий по выращиванию креветок, из которых 159 специализируются на тигровых креветках и 29 - на белоногих креветках. Кроме того, существует 33 предприятия по переработке водной продукции на экспорт общей мощностью около 125.000 тонн в год.
Китай, Республика Корея, США, ЕС и Япония являются основными импортерами креветок Бакльеу.
За последнее десятилетие сектор креветок внес более 29,7 трлн. донгов (1,19 млрд. долл. США) в стоимость водной продукции Бакльеу.