Бакжанг способствует развитию цифрового правительства, построению «умного» города

Департамент информации и коммуникаций хорошо поддерживает и управляет провинциальным центром интеграции данных; провидит обслуживание, администрирование и эксплуатацию общей информационной системы провинции, включая провинциальную платформу обмена и интеграции данных (LGSP), провинциальную систему онлайн-конференций, провинциальную информационную систему отчетности, портал, провинциальную электронную информационную систему, провинциальная государственную систему электронной почты, систему управления документами и общую администрацию труда...

Кроме того, Департамент поручил телекоммуникационным предприятиям сосредоточиться на завершении информационной инфраструктуры, продвигая предоставление услуг «Мобильные деньги» людям в этом районе. Департамент сотрудничает с соответствующими учреждениями и подразделениями для завершения, ввода в эксплуатацию и эффективного использования следующих проектов: создание областного хранилища цифровых данных; создание и развитие информационной системы для урегулирования административных процедур в провинции Бакжанг, оцифровка записей, административные процедуры...



С этого момента и до конца года Департамент образования и обучения будет способствовать развитию и использованию онлайн-платформ обучения и национального хранилища ресурсов цифрового образования в школах и образовательных учреждениях в этом районе; созданию базы данных электронных лекций, предоставление стандартизированных услуг онлайн-курсов для инноваций в преподавании и обучении.



Департамент планирования и инвестиций продвигает и представляет предприятиям возможность участия в Программе поддержки цифровой трансформации (SMESx) и повышает осведомленность бизнеса о цифровой трансформации...



Провинциальная полиция гарантирует, что все граждане в этом районе должны иметь информацию в национальной базе данных о населении, эксплуатации и работе системы камер видеонаблюдения для обеспечения работы по обеспечению безопасности и порядка в интернете.



Департаменты и агентства при Народном комитете провинции синхронно развертывают специализированные информационные системы для обслуживания административного управления на местах; обеспечивают, чтобы доля дел об административных процедурах, обрабатываемых в режиме онлайн, достигла 50%.



В течение первых 9 месяцев 2022 года Департамент информации и коммуникаций обслуживает и арендует выделенную линию передачи данных VNPT, соединяющую провинциальный центр интеграции данных с 10 районами, городами, 209 общинами, кварталами и 10 офисами районов и городов; линии передачи WAN, соединяющие департаменты и филиалы провинциального народного комитета, обеспечивают работу существующих общих приложений провинции.



Провинциальная полиция, Департамент информации и связи координировали с Народными комитетами районов, городов и связанных с ними подразделений по установке и подключению 789 камер по всей провинции, 10 из 10 районных центров наблюдения связаны с центральным правительством, провинциальным центром хранения и обработки данных.



Платформа обмена и интеграции данных провинции Бакжанг (LGSP) обеспечивает подключение и обмен данными из местного программного обеспечения и баз данных с центральными министерствами и филиалами. В настоящее время она подключена к Национальной интегрированной платформе обмена данными (NGSP) с 9 услугами, включая социальное страхование; регистрацию бизнеса; национальную базу данных о населении; гражданские и судебные записи; официальные документы; государственную почтовую службу (VNPost); общий каталог.



Хранилище цифровых данных провинции Бакжанг введено в эксплуатацию с 10 октября 2022 года. Оно объединяет и хранит базы данных из специализированных баз данных или хранилищ данных провинции; ведет обработку и очистку данных, формирование 6 общих баз данных, в том числе базы данных о гражданах, предприятиях, результатах административных процедур, общих списках, государственных служащих, государственных работников, административных процедур, управлении документами и работой, в соответствии с провинциальной архитектурой электронного правительства (версия 2.0). ), постановлениях и требованиях Министерства информации и коммуникаций.



Народный комитет провинции продолжает руководить серьезной реализацией 25 из 25 основных государственных услуг на уровнях 3 и 4, интегрированных на Национальном портале государственных услуг для удовлетворения потребностей населения...