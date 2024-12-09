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Бакжанг сохраняет наследие Тхен
Эта практика является нематериальным культурным наследием человечества, признанным ЮНЕСКО. Она является важнейшей практикой в духовной жизни этнических групп Тай, Нунг и Тхай, проживающих в основном в таких районах, как Люкнган, Шондонг, Люкнам, Йентхе и Лангжанг.
Как сообщили в провинциальном департаменте культуры, спорта и туризма, этот вид искусства подразделяется на два типа - ритуальный Tхен, который сохраняет традиционные духовные элементы, и рекреационный Tхен, адаптированный для культурных и художественных целей.
По словам Нгуен Ши Кама, заместителя директора департамента, в 2021 году Народный комитет провинции утвердил план по сохранению и развитию культурного наследия местных этнических групп на 2021-2030 годы. В этом плане приоритетное внимание уделяется сохранению наследия, признанного ЮНЕСКО, в том числе конкретной задаче по его сохранению с помощью поэтапных стратегий. В 2022 году Бакжанг представил документ о реализации национальной программы действий по защите и повышению ценности практики.
С 2019 года в центре культуры и кино Бакжанга проводятся занятия по пению и игре на «дан тинь» (традиционном струнном инструменте), в которых принимают участие около 200 человек. В таких уездах, как Шондонг, Люкнган, Люкнам и Лангжанг, аналогичные занятия проводятся в местных клубах, а школы включают пение в свои учебные программы.
Провинция активно поддерживает создание клубов пения и «дан тинь» в уездах с многочисленным населением Тай и Нунг. На сегодняшний день создано 20 клубов, некоторые из них получают от властей финансирование на инструменты, костюмы и оборудование для поддержания своей деятельности. В общинных туристических центрах в Сондонг и Йентхе развлекательные представления на языке Тай были включены в туристические программы, что принесло заметный успех.
В ноябре 2023 года в Бакжанге впервые прошел провинциальный фестиваль пение Тхен и «дан тинь», в рамках которого состоялись различные культурные и художественные мероприятия.
Город Бакжанг поддерживает народных артистов и заслуженных деятелей искусства, занятых в этой сфере. С 2024 года они будут получать ежемесячные пособия и помощь на похороны. В настоящее время 43 художника в Бакжанге удостоены этих званий.