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Базовая зарплата государственных служащих, бюджетников с 1 июля повышается до 1,8 млн. донгов
Указ вступит в силу с 1 июля.
Базовая заработная плата станет основой для расчета заработной платы работников государственного сектора путем умножения ее на соответствующий коэффициент. В результате новые выпускники, поступающие на работу в государственный сектор, будут получать зарплату 1-го уровня с коэффициентом 2,34, что эквивалентно месячной зарплате в 3,48 млн донгов в настоящее время.
Это второе повышение базовой заработной платы с 1 июля 2019 года, после трехлетней задержки в связи с пандемией COVID-19.
Повышение заработной платы считается актуальным вопросом во Вьетнаме, поскольку с 1 января 2020 года по 30 июня 2022 года почти 40.000 государственных служащих уволились из государственного сектора, в основном в сфере образования и здравоохранения.