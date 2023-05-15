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Базовая зарплата государственных служащих, бюджетников с 1 июля повышается до 1,8 млн. донгов

Правительство издало указ, регулирующий базовую заработную плату государственных служащих, бюджетников и военнослужащих, предусматривающий, что с 1 июля 2023 года она увеличится с 1,49 миллиона донгов (63,5 доллара США) до 1,8 миллиона донгов в месяц.
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  
Правительство издало указ, регулирующий базовую заработную плату государственных служащих, бюджетников и военнослужащих, предусматривающий, что с 1 июля 2023 года она увеличится с 1,49 миллиона донгов (63,5 доллара США) до 1,8 миллиона донгов в месяц.

Указ вступит в силу с 1 июля.

Базовая заработная плата станет основой для расчета заработной платы работников государственного сектора путем умножения ее на соответствующий коэффициент. В результате новые выпускники, поступающие на работу в государственный сектор, будут получать зарплату 1-го уровня с коэффициентом 2,34, что эквивалентно месячной зарплате в 3,48 млн донгов в настоящее время.

Это второе повышение базовой заработной платы с 1 июля 2019 года, после трехлетней задержки в связи с пандемией COVID-19.

Повышение заработной платы считается актуальным вопросом во Вьетнаме, поскольку с 1 января 2020 года по 30 июня 2022 года почти 40.000 государственных служащих уволились из государственного сектора, в основном в сфере образования и здравоохранения.

ИЖВ/ВИА

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