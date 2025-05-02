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Аэрофлот получил еще больше допусков на рейсы во Вьетнам

Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на рейсы по целому ряду зарубежных маршрутов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. В частности, «Аэрофлот» получил разрешение увеличить количество вылетов из Москвы в Нячанг с 4 до 7 раз в неделю. Авиакомпания с момента анонса программы уже 2 раза объявляла о запуске дополнительных рейсов во Вьетнам в связи с большим спросом на них. Теперь в системе бронирования туроператора Библио Глобус уже предлагаются туры с ежедневным перелетом на крыльях нацпера с конца сентября.

Кроме того, Red Wings вправе летать из Москвы в малайзийский Лангкави 3 раза в неделю. Редакция TourDom.ru писала, что перевозчик может воспользоваться допусками, но только в том случае, если на программу найдется заказчик со стороны туроператоров. Однако вероятность этого невелика.

В свою очередь авиакомпания «ИрАэро» получилa одну частоту для полетов по маршруту Гуйлинь – Калибо (Филиппины) из Иркутска и Владивостока.

Наконец, «Победе» разрешили выполнять рейсы из столицы РФ в Доху и Худжанд по 7 раз в неделю.

Отметим, что выдача допуска не означает, что такие программы действительно будут запущены. Это лишь право авиакомпании выйти на маршрут, которым она может воспользоваться или проигнорировать.

ИЖВ/ВИА

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