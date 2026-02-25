Аэропорт Фукуок обслужил более 260 тыс. пассажиров в пиковый период праздника Тэт

Международный аэропорт Фукуока в период праздника Тэт с 14 по 22 февраля обслуживает 767 рейсов и более 260 473 пассажиров. (Фото: ВИА)



Пассажиропоток достиг 260 473 человек, в том числе 116 830 внутренних и 143 643 международных пассажира, что на 37% превышает показатель за тот же период 2025 года.

Это также стало первым масштабным испытанием пропускной способности с момента передачи управления аэропортом корпорации Sun Group.

Директор аэропорта Нгуен Ба Куан сообщил, что были подготовлены гибкие планы эксплуатации для различных сценариев пассажиропотока с акцентом на эффективную организацию движения пассажиров, усиление кадрового состава на ключевых позициях и оперативную корректировку работы по временным интервалам.

Несмотря на резкий рост частоты рейсов, аэропорт в тесном взаимодействии с авиационными властями, пограничной полицией, таможенными органами, подразделениями санитарно-карантинного контроля, службой управления воздушным движением и авиакомпаниями обеспечивал бесперебойную и безопасную работу. Механизмы обмена информацией поддерживались для оперативного реагирования на возникающие ситуации и предотвращения скопления пассажиров в зонах досмотра безопасности.

Также были усилены технологически ориентированные решения, включая полное покрытие терминала сетью Wi-Fi, улучшение качества сигналов 4G/5G и модернизацию систем отображения информации о рейсах. Стойки регистрации открывались на максимальную пропускную способность в зависимости от спроса, при этом персонал дополнительно задействовался на пунктах досмотра безопасности и в зонах выдачи багажа.

С начала текущего года внедрение автоматизированной системы бесконтактного взимания платы на въездах и выездах способствовало снижению транспортных заторов в часы пик.

В условиях непрерывного роста транспортного потока на протяжении девяти дней аэропорт перешёл к проактивной модели эксплуатации с целью повышения пропускной способности при высокой нагрузке, поддерживая стратегическую цель Фукуока по превращению в международный морской городской центр, а также подготовку к проведению крупных мероприятий, таких как APEC 2027.