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Аэропорт Нойбай ожидает 80.000 пассажиров в пиковый день в сезон Лунного Нового года
Тем не менее, эта цифра еще не соответствует максимальному ежедневному количеству пассажиров летом 2022 года. 25 июня через аэропорт прошло более 104.000 пассажиров, почти 93.000 из которых были внутренними пассажирами.
Руководители аэропорта заявили, что многие международные авиакомпании планируют возобновить полеты этой зимой, при этом прогнозируется хороший рост числа международных рейсов в Нойбай и обратно во время Тэт.
По оценкам, в пиковый период будет выполняться 220 международных рейсов с около 22.000 пассажиров, прибывающих и вылетающих из аэропорта в день. Эти цифры равны примерно 70% от показателей, зарегистрированных за тот же период в 2019 году до начала пандемии COVID-19.
Нойбай уже подготовил планы для удовлетворения предстоящего высокого спроса, в соответствии с которыми будет открыто и работать на полную мощность больше стоек регистрации и объектов безопасности, применены ИТ-технологии для расчета часов пик в каждой зоне, а также усилена координация с транспортной милицией для регулирования транспорта вокруг аэропорта, среди прочего.
Согласно недавнему сообщению, чиновники, государственные служащие и работники государственных административных и общественно-политических организаций будут иметь 7 выходных дней с 20 января (пятница) по 26 января (четверг) в связи с празднованием Тэт. Ожидается, что количество поездок увеличится за несколько дней до Тэт.