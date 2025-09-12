НОВОСТИ
Аэропорт Лонгтхань: С 26 сентября начнутся калибровочные полёты
В ходе полётов экипаж выполнит целый ряд сложных манёвров для проверки, корректировки и оценки точности и стабильности работы навигационных систем и систем посадки, таких как ILS/DME, PAPI, ALS. Также будут проведены калибровочные полёты для проверки работы радаров PSR/SSR/ADS-B. Большинство рейсов будет выполняться из аэропорта Таншоннят, после чего в зависимости от погодных условий и реальной ситуации будут проведены конкретные полёты в воздушном пространстве Лонгтханя.
Ранее, с 31 июля по 2 августа 2025 года, совместные подразделения провели ряд полётов для проверки и оценки навигационных процедур по стандарту PBN (Performance-Based Navigation) в аэропорту Лонгтхань.
По данным Генеральной компании аэропортов Вьетнама, аэропорт Лонгтхань уже подготовил все необходимые условия для проведения калибровочных полётов: взлётно-посадочная полоса №1 практически завершена, оборудование установлено; в диспетчерской башне продолжается монтаж оборудования, отвечающего требованиям для калибровки.
В аэропорту Лонгтхань одновременно реализуется множество крупных подрядов, мобилизовано около 17 000 работников и техники, строительство ведётся днём и ночью с целью завершить основные работы к 19 декабря 2025 года.