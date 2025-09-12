Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Аэропорт Лонгтхань: С 26 сентября начнутся калибровочные полёты

12 сентября, в беседе с корреспондентом ВИА, глава Департамента гражданской авиации Вьетнама Уонг Вьет Зунг сообщил, что в соответствии с утверждённым планом с 26 сентября 2025 года Департамент гражданской авиации совместно с соответствующими подразделениями начнёт полёты для проверки и калибровки в Международном аэропорту Лонгтхань.
  Пассажирский терминал аэропорта Лонгтхань постепенно завершается. Фото: ВИА  
Полёты по проверке и калибровке продлятся более 10 дней с использованием самолёта Beechcraft B300. Рейсы будут выполняться ночью или на рассвете, чтобы использовать свободные промежутки времени и максимально снизить влияние на коммерческие рейсы в аэропорту Таншоннят. В ряде случаев экипажу придётся выполнять задания в полночь для обеспечения безопасности, точности и объективности процесса проверки.

В ходе полётов экипаж выполнит целый ряд сложных манёвров для проверки, корректировки и оценки точности и стабильности работы навигационных систем и систем посадки, таких как ILS/DME, PAPI, ALS. Также будут проведены калибровочные полёты для проверки работы радаров PSR/SSR/ADS-B. Большинство рейсов будет выполняться из аэропорта Таншоннят, после чего в зависимости от погодных условий и реальной ситуации будут проведены конкретные полёты в воздушном пространстве Лонгтханя.

Ранее, с 31 июля по 2 августа 2025 года, совместные подразделения провели ряд полётов для проверки и оценки навигационных процедур по стандарту PBN (Performance-Based Navigation) в аэропорту Лонгтхань.

По данным Генеральной компании аэропортов Вьетнама, аэропорт Лонгтхань уже подготовил все необходимые условия для проведения калибровочных полётов: взлётно-посадочная полоса №1 практически завершена, оборудование установлено; в диспетчерской башне продолжается монтаж оборудования, отвечающего требованиям для калибровки.

В аэропорту Лонгтхань одновременно реализуется множество крупных подрядов, мобилизовано около 17 000 работников и техники, строительство ведётся днём и ночью с целью завершить основные работы к 19 декабря 2025 года.

ВИА/ИЖВ

