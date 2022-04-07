Аэропорт Лонгтхань должен быть открыт к 2025 году

Вице-премьер Ле Ван Тхань выступает на совещании 6 апреля. (Фото: ВИА)

Заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань подчеркнул цель открытия международного аэропорта Лонгтхань в южной провинции Донгнай к 2025 году, уделяя первостепенное внимание качеству.

Помимо обеспечения прогресса и качества, необходимо уделить внимание предотвращению расточительности и негативных явлений во время реализации этого проекта стоимостью около 5 млрд. долл. США для обеспечения эффективности инвестиций, сказал заместитель премьер-министра Тхань на встрече 6 апреля.

Он попросил Корпорацию аэропортов Вьетнама (ACV), совет по управлению проектом и подрядчиков поддерживать три рабочие смены в день, чтобы ускорить ход строительства.

Провинция Донгнай также должна ускорить расчистку территории, чтобы передать все 1.810 га для первой фазы и 722 га земельного резерва до 30 апреля, а также все 5.000 га для проекта к июню этого года.

Это очень важно и является решающим фактором успеха проекта, отметил заместитель премьер-министра.

Заместитель министра транспорта Ле Ань Туан сказал, что Донгнай передал 1.589 га из 1.810 га земли для фазы 1 и 466,79 га из 722 га земельного резерва.

Председатель провинциального Народного комитета Као Тиен Зунг пообещал завершить всю расчистку территории к июню 2022 года. Международный аэропорт Лонгтхань, занимающий площадь более 5.580 га, будет располагаться в шести общинах уезда Лонгтхань. Его строительство разделено на три этапа.

На первом этапе будут построены взлетно-посадочная полоса и один пассажирский терминал, а также другие вспомогательные объекты, которые будут обслуживать 25 млн. пассажиров и 1,2 млн. тонн грузов в год. Этот этап планируется завершить в 2025 году.

Проект стартовал в 2021 году. После полного завершения к 2050 году аэропорт сможет ежегодно обслуживать 100 млн. пассажиров и 5 млн. тонн грузов.

Ожидается, что аэропорт, расположенный в 40 км к востоку от города Хошимин, разгрузит международный аэропорт Таншоннят в южном мегаполисе, который в настоящее время является крупнейшим во Вьетнаме.