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НОВОСТИ

Аэропорт Катби в Хайфоне принял первый рейс из китайского Лицзяна

Первый рейс со 162 пассажирами на борту, вылетевший из Лицзяна (китайская провинция Юньнань), благополучно приземлился в международном аэропорту Катби в северном портовом городе Хайфон 15 июня.

 

По словам заместителя председателя Народного комитета города Ле Кхак Нам, открытие новых международных рейсов из и в аэропорт Катби имеет большое значение для развития экономики, торговли и туризма населенного пункта.

Авиамаршрут Хайфон - Лицзян не только способствует развитию двух населенных пунктов и укреплению взаимопонимания между ними, но и удовлетворяет спрос на торговый обмен и путешествия местных жителей и китайских инвесторов.

ИЖВ/ВИА

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