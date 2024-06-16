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Аэропорт Катби в Хайфоне принял первый рейс из китайского Лицзяна
По словам заместителя председателя Народного комитета города Ле Кхак Нам, открытие новых международных рейсов из и в аэропорт Катби имеет большое значение для развития экономики, торговли и туризма населенного пункта.
Авиамаршрут Хайфон - Лицзян не только способствует развитию двух населенных пунктов и укреплению взаимопонимания между ними, но и удовлетворяет спрос на торговый обмен и путешествия местных жителей и китайских инвесторов.