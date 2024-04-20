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Аэропорты Нойбай и Дананг вошли в топ-100 лучших аэропортов мира

Благодаря отзывам туристов из многих стран и постоянному улучшению качества обслуживания два международных аэропорта Нойбай и Дананг вошли в число 100 лучших аэропортов мира. Международная организация Skytrax на днях объявила результаты рейтинга луших аэропортов мира в 2024 году. Согласно рейтингу, два подразделения Корпорации аэропортов Вьетнама (ACV) – международные аэропорты Нойбай и Дананг вошли в топ-100. В частности, аэропорт Нойбай занял 96-е место, поднявшись на 31 позицию по сравнению с 2023 годом, аэропорт Данаг – 94-е место.

Примечательно, что международный аэропорт Нойбай в шестой раз (с 2016-2020 и 2024 годов) официально вошел в топ-100 лучших аэропортов мира.

Рейтинги Skytrax основаны на мнениях миллионов пассажиров из более чем 100 стран по ряду конкретных критериев, касающихся качества обслуживания в международных пассажирских терминалах, удобства, комфорта, владения персонала иностранным языком, отношения персонала к пассажирам.

В течение прошлого года международный аэропорт Нойбай постоянно стремился к повышению качества обслуживания качества пассажиров.

В этом крупнейшем аэропорту на Севере Вьетнама есть каналы для получения комментариев от пассажиров - это ящик для предложений и отзывов, электронная почта, горячая линия, веб-сайт, страница на фейсбуке; Внимание уделяется созданию культурного пространства и экологического ландшафта. Кроме того были добавлены множество удобных сервисов на территории аэропорта: зарядка телефона, бесплатный Wi-Fi, детская игровая зона, зона ухода за детьми, обеспечена инфраструктура для людей с ограниченными возможностями.

«Международный аэропорт Нойбай поднялся на 31 позицию и продолжил занимать место в топ-100 лучших аэропортов мира в 2024 году, способствуя утверждению позиции и репутации важного международного аэропорта столицы Ханоя, улучшению его имиджа в глазах пассажиров и международных друзей», – подчеркнул руководитель международного аэропорта Нойбай.

Международный аэропорт Дананг также постоянно работает над улучшением инфраструктуры, добавлением ряда коммунальных услуг, улучшением качества обслуживания, обучением персонала для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Этот аэропорт всегда фокусируется на продвижении вьетнамской культуры, инвестируя в установку миниатюр, наполненных местной самобытностью, и привнесении традиционных элементов в художественные представления, такие как программа «Дорога наследия».

Ранее, 1 января 2024 года, международный пассажирский терминал Дананга стал первым и единственным терминалом во Вьетнаме, получившим 5-звездочный рейтинг по стандартам Skytrax, после постоянных усилий по улучшению инфраструктуры и повышению качества обслуживания пассажиров.

ИЖВ/ВИА

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