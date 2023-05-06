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Аэропорты Вьетнама обслужили около 1,29 млн. пассажиров в последние пятидневные каникулы
По данным Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV), этот показатель на 39% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество иностранных пассажиров и местных увеличилось на 296% и 43% соответственно.
За этот период международный аэропорт Таншоннят обслужил 4300 рейсов, 714.000 пассажиров и 6000 тоннов грузов. В частности, количество пассажиров, прошедших через аэропорт, достигло самого высокого уровня 28 апреля и составило более 132.700 человек.
Международный аэропорт Нойбай обслужил 3.200 рейсов с 526.000 пассажиров и 9.000 тонн грузов. Число пассажиров, прошедших через аэропорт, достигло самого высокого уровня - более 96 000 пассажиров 28 апреля.
Международный аэропорт Дананг обслужил 1.500 рейсов, на которых было перевезено около 210.000 пассажиров и 150 тонн грузов. Количество пассажиров, прошедших через аэропорт, достигло самого высокого уровня - более 38.300 пассажиров 2 мая.
По данным CAAV, за праздничные дни вьетнамские авиалинии перевезли более 1,01 миллиона пассажиров и 4500 тонн грузов, что на 22% больше по количеству пассажиров и на 17% по объему грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При надлежащей подготовке аэропорты обеспечили качество обслуживания, надежность и безопасность во время праздников, когда спрос на поездки увеличился, отметила она.