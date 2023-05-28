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Африканское континентальное соглашение о свободной торговле и торговые возможности для Вьетнама
По данным Департамента рынка Азии и Африки (Министерство промышленности и торговли), AfCFTA было создано с целью отмены тарифов на 90% внутриафриканской торговли товарами.
В то же время оно снижает нетарифный барьер, либерализует торговлю, услуги, способствует развитию взаимного признания стандартов, а также инклюзивному и устойчивому развитию, созданию благоприятных условий для движения капитала и людей между странами. Кроме того, AfCFTA структурирована по этапам, что позволяет этому соглашению развиваться с течением времени.
В частности, запланированы дальнейшие переговоры в таких областях, как конкурентная политика, инвестиции, права интеллектуальной собственности и электронная коммерция. AfCFTA построена на соглашениях и принципах Всемирной торговой организации (ВТО). Это важно, поскольку до 11 членов Африканского союза еще не являются членами ВТО.
По данным Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН), после полной реализации AfCFTA может увеличить внутрирегиональную торговлю на 52,3% по сравнению с периодом до подписания соглашения.
Информация на официальном сайте AfCFTA показывает, что по состоянию на март 2023 года 54 из 55 стран-членов Африканского союза подписали AfCFTA (Эритрея еще не подписала его).
Примечательно, что по состоянию на апрель 2023 года 46 из 54 подписавших государств (81,5%) завершили процедуры ратификации соглашения. Поэтому Африка ожидает, что благодаря положительному воздействию AfCFTA 30 миллионов человек получат возможность вырваться из крайней нищеты. Кроме того, ожидается, что прибыль до 2035 года увеличится на 7% по сравнению с текущим уровнем, что эквивалентно 450 млрд. долларов США.
По данным Департамента рынка Азии и Африки, за последнее десятилетие товарооборот между Вьетнамом и Африкой увеличился более чем вдвое: с 2,52 млрд. долларов США в 2010 году до 5,5 млрд. долларов США в 2022 году.
Среди них экспортный оборот Вьетнама в Африку достиг 2,8 млрд. долларов США, импорт Вьетнама из Африки достиг 2,6 млрд. долларов США, положительное сальдо торгового баланса достигло 226,3 млн. долларов США.
Основные экспортные товарные группы, включая рис, достигли 568,6 млн. долларов США; телефоны и комплектующие - 355,6 млн. Основные экспортные товарные группы, включая рис, достигли 568,6 млн. долларов США; телефоны и комплектующие - 355,6 млн. долларов США; компьютеры, электронные продукты и компоненты - 210,4 млн. долларов США; обувь всех видов - 141,8 млн. долларов США; кофе - 131 млн. долларов США; текстильная и швейная продукция - 129 млн. долларов США; морепродукты - 60,3 млн. долларов США…
Орехи кешью на сумму 1,1 млрд. долларов США; другие обычные металлы достигли 484,1 млн. долларов США; древесина и изделия из дерева - 114,3 млн. долларов США; овощи и фрукты - 64,1 млн. долларов США; хлопок всех видов - 54,2 млн. долларов США…
Представитель Министерства промышленности и торговли заявил, что в целом экспортный потенциал в Африку по-прежнему очень велик, при этом на долю Вьетнама приходится лишь 0,6% доли рынка импорта Африки в размере 600 млрд. долларов США в год. Кроме того, с появлением AfCFTA торговля Вьетнама с африканским рынком может открыть много новых возможностей.
Например, экспортные товары могут выйти на новые рынки. Поэтому для облегчения перемещения товаров между странами региона, африканским странам в ближайшее время придется увеличить инвестиции в развитие транспортной, коммуникационной и инфраструктурной инфраструктуры, а также в энергетику, дороги, порты, аэропорты, телекоммуникации, электричество…
Инфраструктурные проекты в Африке, которые в последнее десятилетие финансировались за счет китайских кредитов и фондов США, в ближайшем будущем будут продолжать расти. Соответственно, появится больше возможностей для попадания импортных товаров во внутренние районы страны, особенно в 15 африканских стран, не имеющих выхода к морю.
Это открывает возможности для доступа вьетнамских товаров к большему количеству рынков, в контексте того, что основными экспортными рынками Вьетнама в Африке до сих пор были страны с крупной экономикой и морскими портами, благоприятными для торговли, такие как: Южная Африка, Египет, Нигерия.
Кроме того, это снизит стоимость импорта сырья и сельскохозяйственной продукции из Африки. В настоящее время Вьетнам в основном импортирует сельскохозяйственную продукцию и сырье из Африки для производства с добавленной стоимостью.
Благодаря своему близкому географическому положению Вьетнам может извлечь выгоду из этих отношений, в том числе за счет того, что стоимость импорта сырья из Африки через Китай может быть снижена.
Кроме того, есть возможность увеличить экспортный оборот за счет заключения торговых соглашений со всем континентом. В ближайшее время наметится перспективная тенденция поиска, ведения переговоров и заключения международных торговых соглашений, особенно соглашение о свободной торговле (FTA) со всем африканским континентальным блоком свободной торговли.
Таким образом, даже если AfCFTA вступит в силу во всем регионе, континент все еще не сможет гарантировать поставку многих капитальных товаров (машин, оборудования) и важных предметов жизнедеятельности, таких как: рис, текстиль, кожа и обувь, переработанной рыбной продукции и других жизненно важных товаров первой необходимости, и им по-прежнему придется полагаться на импорт из других стран.
Между тем, такие товары, как рис, кофе, текстиль, обувь и морепродукты, составляют значительную часть экспорта Вьетнама. Например, в настоящее время Вьетнам является одной из восьми крупнейших стран-экспортеров текстиля и одежды в мире, но стоимость экспорта этой группы товаров в Африку остается довольно скромной, достигнув в 2022 году всего 129 млн. долларов США , отчасти из-за тарифных барьеров и конкуренции со стороны стран, имеющих ЗСТ с рядом стран региона.
Поэтому, если Вьетнам или АСЕАН заключат торговые соглашения со всем регионом AfCFTA, Вьетнам может полностью увеличить свой экспорт текстиля, одежды и обуви в Африку за счет продвижения своих конкурентных преимуществ, таких как низкая стоимость рабочей силы, по сравнению со многими азиатскими странами, превосходная технология пошива и высококачественная продукция.