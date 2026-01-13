АФК «Система» собирается открыть представительство во Вьетнаме

В рамках визита команда АФК «Система» провела встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином, министром общественной безопасности Лыонг Там Куангом, министром здравоохранения Дао Хонг Ланом и представителями деловых кругов. Корпорация подписала меморандум о взаимопонимании с Вьетнамской академией наук.



АФК «Система» намерена развивать сотрудничество с бизнесом страны в областях цифровизации, кибербезопасности, применении водородных технологий, фармацевтике, медицине, сельском хозяйстве и строительстве. Ожидается, что представительство во Вьетнаме будет способствовать развитию присутствия компаний из портфеля АФК в стране и азиатском регионе в целом.



В январе 2025 г. портфельный актив корпорации «Биннофарм групп» открыл представительство во Вьетнаме. В мае прошлого года компания подписала меморандум о взаимопонимании с вьетнамской VNVC в целях развития сотрудничества в сфере производства лекарств. Компании планируют совместные исследования и разработку лекарственных препаратов для рынков Вьетнама и стран Юго-Восточной Азии.

