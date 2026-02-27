АТОР назвал ТОП-5 самых популярных зарубежных направлений для отдыха россиян на 2026 год

Фото: ВИА



Прогнозом на 2026 год относительно самых популярных выездных направлений для отдыха россиян поделился с порталом АТОР вице-президент ассоциации, глава холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

Первое место с огромным отрывом, по его мнению, сохранит Турция.

«Турки могут спорить о процентах, но каждый такой процент – многие десятки тысяч туристов. Это все перепады на Олимпе, недосягаемом для других», – поясняет эксперт.

Второе место, по его прогнозам, будет в 2026 году у ОАЭ, которые стали не только местом пляжного отдыха, но и заменили многим любителям тусовочного отдыха Лазурный Берег.

Третье место – у растущего Египта, который «дышит в спину» Эмиратам.

На «восточном фронте» происходят самые интересные события, считает вице-президент АТОР. Вьетнам стремительно ворвался на рынок и отбирает долю у Таиланда. Пока Таиланд опережает его по объемам, но темпы роста Вьетнама впечатляют.

Усиливается и Китай – как пляжное и экскурсионное направление. Отмена виз для россиян и большая полетная программа продолжают толкать его вверх.

По прогнозам Тараса Кобищанова, за четвертое место в ТОП-5 в 2026 году развернется борьба между Китаем и Таиландом, а пятое уверенно займет Вьетнам, который становится круглогодичным направлением.

Эксперт также объяснил, почему одни страны быстро наращивают турпоток, а другие теряют туристов: «Те, кто быстро строят новые качественные отели, развивают All Inclusive и вкладываются в инфраструктуру, получают российских туристов. А те, кто тормозит, как Шри-Ланка, несмотря на прекрасную природу, клиентов теряют».