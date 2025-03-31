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АТОР зафиксировала взрывной спрос на туры во Вьетнам

Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрывной спрос россиян на туры во Вьетнам — не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето. Об этом рассказала РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе.

«По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето, и на майские праздники», — сказала Ломидзе.

По ее словам, у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну. «Наши туристы с нетерпением ждали Вьетнам. И прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Плюс очень удачно совпало, что в это время укрепился рубль», — отметила глава ассоциации.

При этом Ломидзе подчеркнула, что усиление интереса россиян к Вьетнаму не отразилось на Таиланде. «Спрос на Таиланд растет параллельно», — сказала Ломидзе.

ВИА/ИЖВ

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