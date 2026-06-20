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Атмосфера чемпионата мира по футболу способствует формированию культуры ответственного боления среди молодёжи Ханоя

Пока Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 привлекает внимание болельщиков по всему миру, атмосфера турнира охватила и Ханой, где всё больше молодых болельщиков увлечённо следят за футболом, проявляя ответственность и формируя более позитивную культуру боления в цифровую эпоху.

Простой поиск по запросу «новости ЧМ-2026» выдаёт десятки групп в Facebook, посвящённых турниру, где болельщики обмениваются прогнозами на матчи, тактическим анализом и мнениями о любимых командах.

Однако наряду с оживлёнными онлайн-дискуссиями существует риск столкнуться с замаскированными группами, связанными со ставками, подозрительными ссылками и приглашениями к участию в азартных играх. В ответ многие молодые болельщики выбирают более осторожный подход.

Фам Буй Зя Бао, 21-летний студент Университета социальных и гуманитарных наук при Вьетнамском национальном университете в Ханое, сообщил, что в основном следит за информацией из официальных источников, делится материалами о любимых командах в личных аккаунтах в социальных сетях и избегает участия в жарких онлайн-спорах.

Бао отметил, что не поддерживает ставки на футбол, подчеркнув, что футбол приносит азарт и удовольствие, однако не должен быть связан с деятельностью, нарушающей закон.

До Хоанг Хай Данг, 22-летний автор футбольного контента, сообщил, что обычно смотрит матчи по телевизионным трансляциям и на лицензированных стриминговых платформах. По словам Данга, современная молодёжь всё лучше осознаёт важность доступа к достоверной информации и выбора здорового онлайн-контента.

Вместо того чтобы публично высказывать мнения на крупных форумах, многие молодые болельщики предпочитают обсуждать матчи с друзьями в закрытых чат-группах. По их словам, это помогает создать более непринуждённую атмосферу и одновременно сократить ненужные споры в социальных сетях.

Хоанг Нгок Ань, 21-летняя жительница квартала Конюэ в Ханое, сообщила, что в этом году планирует больше времени проводить за просмотром матчей чемпионата мира вместе с семьёй и друзьями.
По её словам, болеть вместе с близкими - это более содержательный и приятный опыт, чем простое общение в интернете.

Футбол неизменно вызывает сильные эмоции и нередко становится причиной чрезмерно бурной реакции отдельных болельщиков. Однако для многих молодых людей уважение к закону и соблюдение норм общественного поведения остаются неотъемлемой частью культуры боления.

Данг отметил, что молодым людям необходимо в полной мере осознавать последствия незаконной деятельности, особенно ставок на футбол.

Разделяя эту точку зрения, Бао сказал, что сохраняет осторожность в отношении приглашений и рекламы, с которыми сталкивается на цифровых платформах. Он добавил, что регулярные предупреждения о незаконных ставках, транслируемые на основных телеканалах, служат важным напоминанием для болельщиков о необходимости сохранять бдительность.

Помимо отказа от незаконной деятельности, многие молодые болельщики также способствуют формированию более здоровой онлайн-среды. Независимо от того, какую команду они поддерживают, они сохраняют уважение к соперникам, тренерам и игрокам, участвующим в турнире.

Всё более зрелый подход молодёжи к восприятию футбола и участию в футбольной атмосфере показывает, что чемпионат мира является не только спортивным зрелищем, но и возможностью продвигать позитивные ценности, ответственную гражданскую позицию и уважение к верховенству закона. Когда страсть направляется осознанностью и культурой поведения, турнир становится праздником общения, вдохновения и общей радости.

ИЖВ/ВИА

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