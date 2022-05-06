Ассоциация рыболовства Вьетнама выступила против одностороннего запрета Китая в Восточном море

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Это одностороннее, повторяющееся и необоснованное действие Китая, серьезно посягающее на суверенитет Вьетнама, а также нарушающее другие права и интересы Вьетнама в исключительной экономической зоне страны. В то же время оно нарушает международное право, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и соответствующие международно-правовые документы, идет вразрез с декларацией о поведении сторон в Восточном море.

Ежегодное введение запрета и продление запрета на рыболовство в Восточном море увеличивает риск столкновений между вьетнамскими рыболовными судами и китайской береговой охраной, препятствуя нормальной деятельности вьетнамских рыболовных судов и рыбаков в водах, находящихся под суверенитетом Вьетнама, говорится в официальном сообщении Вьетнамской ассоциации рыболовства.

Ассоциация рыболовства Вьетнама решительно выступает против необоснованных, односторонних и неоднократных действий китайской стороны. Запрет Китая на рыболовство в водах, находящихся под суверенитетом Вьетнама, недействителен. Китаю следует немедленно отменить этот необоснованный запрет на рыбную ловлю в Восточном море, включая воды, находящиеся под суверенитетом Вьетнама.

Ассоциация рыболовства Вьетнама предлагает компетентным органам решительно выступить против и принять решительные меры, чтобы немедленно остановить вышеупомянутый необоснованный запрет Китая на рыболовство, защищая морские и водные ресурсы, характерные для морской зоны, безопасность вьетнамских рыбаков в водах, находящихся под национальным суверенитетом, суверенными правами и юрисдикцией Вьетнама, поддерживая национальную безопасность и суверенитет над морями и островами Отечества.

Ассоциация будет продолжать тесно координировать свои действия с местными ассоциациями рыболовов, ассоциациями рыболовства и соответствующими подразделениями, чтобы активно пропагандировать и информировать людей, помогая им соблюдать законы при ловле рыбы в море. В то же время Ассоциация будет поддерживать рыбаков, чтобы они безопасно работали в море, способствуя решительной защите суверенитета Вьетнама над морем и островами.



