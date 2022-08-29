Во второй половине дня 27 августа Ассоциация дружбы между Вьетнамом и Кубой города Ханоя провела VI съезд делегатов, на срок полномочий 2022-2027 гг.

На съезде избрали новый Исполнительный совет в составе 30 членов. Заместитель директора Департамента внешнего информирования и международного сотрудничества (Отдел ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию) г-н Нгуен Ван Хай стал председателем ассоциации.

В период с 2022 по 2027 г. Ассоциация дружбы между Вьетнамом и Кубой города Ханоя будет содействовать деятельность дружественного сотрудничества с партнерами в Гаване и других городах Кубы, используя поддержку вьетнамцев, живущих на Кубе и за границей для социально-экономического развития страны; активно организовывать деятельность отделений ассоциации в целях укрепления дружбы, солидарности и взаимопонимания между двумя народами Вьетнама и Кубы.

Определив, что внешнее информирование играет важную роль во всех мероприятиях в периоде 2022–2027 гг. Ассоциация дружбы между Вьетнамом и Кубой города Ханоя будет координировать свою работу с электронной газетой Коммунистической партии Вьетнама и Коммунистической партией Вьетнама с Группой Чинам в создании и запуске вьетнамско-испанского двуязычного веб-сайта, постоянно обновляя информацию о деятельности Ассоциации и системы данных, исторические документы о лидерах Хосе Марти, Хо Ши Мине, Фиделе Кастро; об отношениях между партией, государством и народом двух стран…

Ассоциация также будет укреплять отношения с крупными агентствами, в основном, имеющими продукты на испанском языке, такими как Вьетнамское информационное агентство, Вьетнамское телевидение, Радио «Голос Вьетнама», Газета «Нянзан», электронная газета Коммунистической партии Вьетнама... в целях содействия деятельности по внешнему информированию, продвижения результатов и достижений в процессе обновления и интеграции страны и народа Вьетнама, столицы Ханоя; укрепления дружественных обменов вширь и вглубь; проведения переговоров с малыми и средними предприятиями двух стран, чтобы узнать о процессе обновления экономических моделей Кубы с целью поиска возможностей для сотрудничества и инвестиций...

Выступая на съезде, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба во Вьетнаме Орландо Николас Эрнандес Гильен сказал, что в последнее время было проведено много различных мероприятий солидарности и поддержки вьетнамского народа для Кубы. Куба прошла через множество трудностей при поддержке Вьетнама. Сочувствие вьетнамского народа и помощь Кубе в трудные минуты стали важной вехой в отношениях между двумя народами.

«Я и кубинский народ хотели бы выразить нашу глубокую признательность вам за то, что вы доказываете одну истину: братские отношения между Вьетнамом и Кубой всегда были крепкими и преодолевали все испытании времени. Мы чрезвычайно благодарны нашим друзьям, которые всегда поддерживали Кубу», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба во Вьетнаме Орландо Эрнандес Гильен.

Говоря о мероприятиях Ассоциации дружбы между Вьетнамом и Кубой за последнее время, г-жа Чан Тхи Фыонг, постоянный заместитель представители Ханойского союза обществ дружбы, высоко оценила ряд выдающихся событий, таких как вручение 4.000 евро кубинскому Посольству во Вьетнаме для поддержки кубинского народа в частичной ликвидации пожара на нефтебазе Матансас Бэй; координация с Ханойским союзом обществ дружбы и посольствами стран Латинской Америки во Вьетнаме в организации концерта «Ночь латиноамериканской музыки», которая с тех пор проходит уже более 10 лет с участием сотен делегатов; проведение церемонии возложения цветов к памятнику Хосе Марти по случаю его рождения (28 января 1853 г.) и смерти (19 мая 1895 г.); много других значимых и практических мероприятий...

Г-жа Чан Тхи Фыонг предложила, чтобы в период 2022-2027 гг. Ассоциация уделяла внимание развитию отделений и членов в районах и на предприятиях, имеющих отношения с Кубой, особенно в молодом поколении для сохранения и развития хороших традиционных отношений между Вьетнамом и Кубой; организовала практические и эффективные мероприятия по празднованию 50-летия первого визита президента Кубы Фиделя Кастро во Вьетнам (сентября 1973г. - сентябрь 2023г.) и 65-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Кубой (2 декабря 1960г. – 2 декабрь 2025г.)...

Согласно отчету Ассоциации дружбы между Вьетнамом и Кубой города Ханоя в период 2017-2022 гг., несмотря на многочисленные трудности, Ассоциация проактивно обновляла и проявляла творческий подход в эффективном осуществлении деятельности в области народной дипломатии. Таким образом, дружба между Вьетнамом и Кубой достигла значительных результатов таких как, поддержка эффективных отношений, увековечивание глубокого чувства дружбы с посольством Кубы, содействие развитию общих иностранных дел города, укрепление взаимопонимания между жителями двух столиц Ханоя и Гаваны, а также представление кубинскому народу образа Ханоя - столицы тысячелетней цивилизации, «Города мира», динамичного развития и международной интеграции.

Продвижение девиза «проактивность, творчество, гибкость и эффективность», обновление методов работы в соответствии с реальностью и активностью народной дипломатии вьетнамско-кубинской ассоциации дружбы города Ханоя в прошлом сроке способствовали социально-экономическому развитию, работая вместе с партийным комитетом и народом Ханоя, чтобы стремиться к цели строительства все более богатой, красивой, цивилизованной и современной столицы.