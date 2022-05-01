Ассоциация ветеранов войны Вьетнама в России празднует апрельский и майский праздники

Вечером 30 апреля Ассоциация ветеранов войны Вьетнама в России отметила 47-ю годовщину освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. - 30 апреля 2022 г.) и Международный день Труда 1 мая. Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой принял участие и поздравил ветеранов.

Корреспондент ВИА передал, что после торжественной церемонии поднятия национального флага заместитель председателя Ассоциации г-н До Ван Тиеу выступил с речью, в которой подчеркнул большое значение Дня национального воссоединения, выразив бесконечную благодарность ветеранам, павшим солдатам за Отечество, и в то же время поздравил всех участников войны за освобождение Юга и воссоединение страны.

Выступая на церемонии, посол Данг Минь Кхой отметил честь принять участие на мероприятии, подчеркнул заслуги павших солдат и тружеников в тылу, которые сражались за страну, и сказал, что необходимо наставлять и воспитывать последующие поколения в доброй традиции уважения предков.

На церемонии откликнувшись на призыв ВМС Вьетнама, Государственного комитета по делам вьетнамцев, проживающих за границей, отдела общественной работы посольства Вьетнама в Российской Федерации и Ассоциации вьетнамцев в России Ассоциация ветеранов организовала сбор средств для покупки лодок на сумму 3,5 миллиарда донгов для солдат и жителей островного уезда Чыонгша.

Прямо на церемонии было собрано 105.000 рублей (около 1.300 долларов США). Эти деньги были переданы представителю посольства Вьетнама в РФ, советнику-посланнику Ле Куанг Ань.

Ассоциация ветеранов войны Вьетнама в России была создана 22 декабря 2015 года. Ассоциация также открыла свои организации-члены в Екатеринбурге, Пятигорске, Новосибирске, Омске и Ульяновске.