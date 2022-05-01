Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ассоциация ветеранов войны Вьетнама в России празднует апрельский и майский праздники

Выступая на церемонии, посол Данг Минь Кхой отметил честь принять участие на мероприятии, подчеркнул заслуги павших солдат и тружеников в тылу, которые сражались за страну, и сказал, что необходимо наставлять и воспитывать последующие поколения в доброй традиции уважения предков.

Вечером 30 апреля Ассоциация ветеранов войны Вьетнама в России отметила 47-ю годовщину освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. - 30 апреля 2022 г.) и Международный день Труда 1 мая. Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой принял участие и поздравил ветеранов.

Корреспондент ВИА передал, что после торжественной церемонии поднятия национального флага заместитель председателя Ассоциации г-н До Ван Тиеу выступил с речью, в которой подчеркнул большое значение Дня национального воссоединения, выразив бесконечную благодарность ветеранам, павшим солдатам за Отечество, и в то же время поздравил всех участников войны за освобождение Юга и воссоединение страны.

Выступая на церемонии, посол Данг Минь Кхой отметил честь принять участие на мероприятии, подчеркнул заслуги павших солдат и тружеников в тылу, которые сражались за страну, и сказал, что необходимо наставлять и воспитывать последующие поколения в доброй традиции уважения предков.

На церемонии откликнувшись на призыв ВМС Вьетнама, Государственного комитета по делам вьетнамцев, проживающих за границей, отдела общественной работы посольства Вьетнама в Российской Федерации и Ассоциации вьетнамцев в России Ассоциация ветеранов организовала сбор средств для покупки лодок на сумму 3,5 миллиарда донгов для солдат и жителей островного уезда Чыонгша.

Прямо на церемонии было собрано 105.000 рублей (около 1.300 долларов США). Эти деньги были переданы представителю посольства Вьетнама в РФ, советнику-посланнику Ле Куанг Ань.

Ассоциация ветеранов войны Вьетнама в России была создана 22 декабря 2015 года. Ассоциация также открыла свои организации-члены в Екатеринбурге, Пятигорске, Новосибирске, Омске и Ульяновске.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Японии успешно завершил визит во Вьетнам

Премьер-министр Японии успешно завершил визит во Вьетнам

Премьер-министр Кисида Фумио и высокопоставленная делегация Японии покинули Ханой, завершив двухдневный официальный визит во Вьетнам с 30 апреля по 1 мая.
ПОДРОБНЕЕ

Top