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АСЕАН+3 создаст новый финансовый механизм для борьбы с региональными кризисами
Трехсторонняя встреча прошла в кулуарах 27-го совещания министров финансов и управляющих центральных банков стран АСЕАН+3, в котором приняли участие высшие финансовые чиновники и руководители центральных банков стран АСЕАН и трех стран Северо-Восточной Азии. Совместное заявление подтвердило поддержку сторон в создании Фонда быстрого финансирования (RFF) и включении приемлемых свободно используемых валют в качестве предпочтительных валют нового механизма в рамках многосторонней Чиангмайской инициативы (CMIM) и ее условий.
RFF будет продлеваться без каких-либо условий в случае кризиса, вызванного такими внешними потрясениями, как пандемия и стихийные бедствия, сказали чиновники, добавив, что страны АСЕАН+3 пересмотрят соответствующие правила в этом году, чтобы официально реализовать программу в следующем году.
CMIM - это пул объемом 240 миллиардов долларов США, созданный в 2010 году, который может быть задействован через сделки валютного свопа во время финансовых кризисов в регионе. Страны также согласились с необходимостью преобразования фонда CMIM в структуру оплаченного капитала, а не залогового финансирования, и договорились определить подробную структуру к 2025 году после анализа различных моделей.
На встрече представители трех стран также выразили общее мнение о том, что в этом году ожидается ускоренный рост экономики региона благодаря увеличению экспорта и устойчивому внутреннему спросу. Однако геополитическая напряженность, рост мировых цен на товары и сырье, а также растущая волатильность на валютном рынке являются ближайшими вызовами. В качестве долгосрочных рисков они назвали изменение климата и старение населения.
Они пообещали и дальше укреплять сотрудничество и связь друг с другом, а также со странами АСЕАН в рамках Финансового процесса АСЕАН+3, чтобы работать над обеспечением надежного восстановления и устойчивого роста в регионе, подтверждая при этом свою приверженность «открытой, свободной, справедливой, инклюзивной, равноправной, прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системе, основанной на правилах»