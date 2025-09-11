НОВОСТИ
АСЕАН утвердила План действий по борьбе с транснациональной преступностью
Кроме того, на встрече было принято решение о создании Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег Совещания старших должностных лиц АСЕАН по транснациональной преступности (SOMTC) – новой платформы для укрепления региональных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями.
На заседании страны договорились поддержать инициативу Вьетнама о принятии на 47-м саммите АСЕАН, который предполагается провести в октябре 2025 года в Малайзии, «Заявления лидеров АСЕАН о повышении эффективности розыска и задержания разыскиваемых преступников».
Также были обнародованы ряд важных документов, включая Малаккскую декларацию о борьбе с транснациональной преступностью, а также заявления АСЕАН по борьбе с торговлей людьми, киберпреступностью и онлайн-мошенничеством, усилиям по противодействию отмыванию денег и укреплению сотрудничества в деле задержания преступников, скрывающихся от правосудия.
На конференции также было достигнуто согласие о продлении ряда планов действий по борьбе с экстремизмом и координации межведомственных и трансграничных мер для противодействия угрозе насильственного экстремизма в регионе АСЕАН.
Выступая на конференции, генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности, подчеркнул, что в условиях углубляющейся глобализации и международной интеграции транснациональная преступность продолжает оставаться серьёзным вызовом для государств, включая Вьетнам. Министр предложил четыре решения, направленные на повышение эффективности регионального сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, которые получили высокую оценку со стороны стран-участниц. В частности, государства должны активно сотрудничать в обмене информацией, своевременно выявлять новые методы и приёмы транснациональной преступности, связанной со странами АСЕАН; создавать механизмы совместного расследования и проведения совместных специальных операций для повышения эффективности борьбы; укреплять координацию, обмен опытом и взаимопомощь в активном применении науки и технологий в противодействии преступности; а также как можно скорее создать общую базу данных в АСЕАН для обеспечения деятельности по взаимной правовой помощи в уголовных делах, экстрадиции и передаче лиц, осуждённых к лишению свободы.
Министр Лыонг Там Куанг провёл на полях конференции встречи с министром внутренних дел страны-хозяйки Малайзии Саифуддином Насутионом Исмаилом, заместителем министра юстиции Республики Корея Ли Чжин Су и заместителем министра общественной безопасности Китая Ван Чжичжуном для обсуждения сотрудничества в борьбе с различными видами преступности в предстоящий период.
После встречи Министерство внутренних дел Малайзии заявило, что обе стороны сосредоточились на усилении сотрудничества в области безопасности посредством межграничного Меморандума о взаимопонимании (MoU) между Малайзией и Вьетнамом, особенно в сфере кибербезопасности. Малайзия также находится в процессе присоединения к Будапештской конвенции о киберпреступности и официально подпишет Конвенцию ООН о борьбе с киберпреступностью в Ханое в октябре этого года.