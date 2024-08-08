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АСЕАН укрепляет связи и самодостаточность на протяжении 57-летней истории
В ассоциацию входят Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Тимор-Лешти находится в процессе принятия в блок в качестве официального члена.
При первоначальном населении в 260 миллионов человек АСЕАН в настоящее время является домом для более чем 650 миллионов человек и представляет собой рынок с большим потенциалом. По прогнозам, к 2050 году она станет четвертой по величине экономикой мира Ассоциация вступает в новый этап развития после завершения реализации программы "Видение сообщества АСЕАН до 2025 года".
С момента официального вступления в АСЕАН 28 июля 1995 года, независимо от членства в блоке или выполнения важных задач, Вьетнам всегда играл ключевую и ведущую роль, внося значительный вклад в развитие АСЕАН.
Будучи инициативным, активным и ответственным членом, страна вместе с другими членами вносила практический вклад в создание сильного сообщества АСЕАН, поддержание солидарности и единства АСЕАН и укрепление центральной роли блока в интересах мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.
Политика участия в сотрудничестве АСЕАН является важной частью внешней политики Вьетнама в новый период, а также стратегическим направлением многосторонней дипломатии страны.
К числу выдающихся вкладов можно отнести то, что Вьетнам трижды был председателем АСЕАН - в 1998, 2010 и 2020 годах.
В декабре 1998 года, спустя всего три года после официального вступления в АСЕАН, он успешно организовал 6-й саммит АСЕАН, на котором был принят Ханойский план действий, в значительной степени способствующий укреплению солидарности, развитию сотрудничества и определению направлений развития и сотрудничества ассоциации для реализации «Видения АСЕАН 2020».
Будучи председателем АСЕАН в 2010 году с целью ускорить воплощение «Видения АСЕАН» в жизнь, Вьетнам принял такие важные решения, как принятие первого Генерального плана по связям АСЕАН (MPAC 2015), расширение механизма Восточноазиатского саммита (EAS) на Россию и США и формирование рамок оборонного сотрудничества между АСЕАН и партнерами - Совещания министров обороны АСЕАН плюс (ADMM ).
Председательствуя в АСЕАН в 2020 году, Вьетнам способствовал сплоченности и оперативности сообщества АСЕАН в ответ на беспрецедентные вызовы, вызванные пандемией COVID-19, тем самым поддерживая солидарность блока и тенденцию к развитию связей, помогая людям стабилизировать свою жизнь и активизируя усилия по восстановлению. Инициативы, предложенные Вьетнамом в столь сложных условиях, включая телеконференции, продолжают поддерживаться другими членами, способствуя быстрому реагированию и самодостаточности АСЕАН, а также ускоряя восстановление региона после пандемии.
Помимо ротационного председательства в АСЕАН, Вьетнам внес значительный вклад в принятие решений о направлении развития ассоциации, таких как реализация идеи «АСЕАН-10», принятие Ханойского плана действий в 1998 году, «Видение АСЕАН 2020» в 1997 году, Декларации согласия АСЕАН о создании сообщества АСЕАН в 2003 году, Устава АСЕАН в 2007 году и «Видения сообщества АСЕАН 2025» в 2015 году, а также продолжающееся создание «Видения сообщества АСЕАН 2045».
В частности, поскольку блок готовится к новому этапу развития, на 43-м саммите АСЕАН в Индонезии в сентябре 2023 года Вьетнам предложил инициативу проведения Форума будущего АСЕАН в качестве дополнения к официальным форумам и механизмам ассоциации, создавая возможность для широкого обмена идеями и инициативами по региональному сотрудничеству, чтобы помочь создать самодостаточное и устойчивое сообщество АСЕАН.
Форум будущего АСЕАН 2024 прошел в Ханое 23 апреля, собрав около 400 делегатов. Он стал одним из важнейших многосторонних дипломатических мероприятий Вьетнама в этом году, продемонстрировав тем самым активный вклад страны в региональное сотрудничество, продвижение центральной роли АСЕАН и постановку людей в центр каждого решения и политики.
Кроме того, Вьетнам выступает в качестве координатора отношений блока со многими важными партнерами, включая Китай, США, Россию, Японию и Республику Корея, способствуя развитию содержательного и продуктивного сотрудничества. В течение трех лет, после июля 2024 года, он будет выступать в качестве координатора отношений АСЕАН с Новой Зеландией и Великобританией.
Эксперты и ученые разделили мнение, что за последние почти 30 лет Вьетнам неопровержимо доказал, что его членство в АСЕАН дало новый импульс не только ему самому, но и 57-летнему блоку.