В Казани завершился юбилейный саммит Россия – АСЕАН, посвящённый 35-летию диалогового партнёрства. Главным итогом трёхдневной работы стало подписание Казанской декларации 2026 года, Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства на 2026–2030 годы.



Российские эксперты высоко оценивают значение этого события для содействия многополярности, дедолларизации, расширения торгового сотрудничества и объединения Большой Евразии. Они также подтвердили роль России в обеспечении региональной продовольственной и энергетической безопасности.



В своей статье, помещенной на сайте “rg.ru”, Алтана Давыдова — старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития России отметила, что экспорт России в АСЕАН в среднем за 2024-2025 годы составил около 11 млрд долларов, или 2,5% всего экспорта России. Основные статьи экспорта России в страны АСЕАН составляют нефть и нефтепродукты, черные металлы, удобрения, зерновые культуры.



По мнению политолога Татьяны Косачёвой, Казанская декларация кардинально меняет характер партнёрства России и АСЕАН, переводя его из режима политических консультаций в формат экономической интеграции. Косачёва пояснила, что это означает снижение издержек для частного бизнеса и более безопасные прямые инвестиции.



Со своей стороны, Юрий Васильев, директор Ставропольского филиала Президентской академии подчеркнул, что Россия и АСЕАН переходят от тактической адаптации к геополитическим вызовам к систематическому построению общего экономического пространства. Сегодня стратегическое партнерство между Россией и АСЕАН – это не просто корректировка внешних факторов, а осознанный выбор в пользу многополярной, технологически развитой и взаимовыгодной модели сотрудничества.