АСЕАН продвигает механизмы антикризисного реагирования для преодоления последствий конфликта на Ближнем Востоке

Государства-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились укреплять координацию с целью смягчения воздействия конфликта на Ближнем Востоке на торговлю, энергетическую и продовольственную безопасность региона.

Как говорится в заявлении Филиппин, председательствующих в АСЕАН в 2026 году, на втором специальном совещании министров иностранных дел АСЕАН по ситуации на Ближнем Востоке, состоявшемся 13 апреля в онлайн-формате, высокопоставленные дипломаты подчеркнули необходимость поддержания потоков торговли и инвестиций внутри АСЕАН при одновременном укреплении взаимосвязанности цепочек поставок.

Министры подчеркнули важность обеспечения своевременного, надежного и безопасного доступа к товарам первой необходимости, сырью и энергоносителям, избегая при этом ненужных торговых ограничений.

Что касается энергетики, они предложили АСЕАН в полной мере использовать существующие механизмы сотрудничества, такие как Соглашение АСЕАН о безопасности нефтяных поставок (APSA), инициативу по созданию энергосети АСЕАН и Трансазиатского газопровода, для укрепления потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации. Они также призвали содействовать диверсификации энергетики, включая возобновляемые и альтернативные источники, и уделять приоритетное внимание взаимной поддержке в случае перебоев с поставками.

Что касается продовольственной безопасности, на совещании была подчеркнута важность укрепления альтернативных транспортных и логистических маршрутов для обеспечения бесперебойного движения продовольствия, сельскохозяйственных ресурсов и других товаров первой необходимости. АСЕАН также следует рассмотреть возможность создания совместных координационных механизмов, включая варианты формирования региональных запасов, чтобы гарантировать наличие жизненно важных товаров.

Кроме того, министры договорились изучить возможность создания на министерском уровне механизма кризисной коммуникации для активизации обмена информацией и координации реагирования АСЕАН на крупномасштабные чрезвычайные ситуации.