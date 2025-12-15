Báo Ảnh Việt Nam

АСЕАН призывает к полному выполнению Пятипунктового консенсуса по Мьянме

АСЕАН опубликовала Заявление Председателя, в котором выразила глубокую обеспокоенность и решительно осудила авиаудар по больнице в городе Мраук-У штата Ракхайн в Мьянме, в результате которого погибли по меньшей мере 31 мирный житель и ещё 76 человек получили ранения.

Отмечается, что нападения на гражданское население и медицинские учреждения, нарушающие нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года, являются неприемлемыми и противоречат принципам, закреплённым в Уставе АСЕАН.

АСЕАН призвала все стороны в Мьянме предпринять конкретные и незамедлительные меры для прекращения неизбирательного насилия и прекращения целенаправленных нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

АСЕАН вновь подтвердила свой призыв к полному выполнению расширенного и продлённого режима прекращения огня на всей территории Мьянмы, как это было подтверждено в Заявлении лидеров АСЕАН о продлённом и расширенном прекращении огня в Мьянме, опубликованном 26 мая текущего года.

В организации заявили, что Пятипунктовый консенсус остаётся основным ориентиром для урегулирования политического кризиса в Мьянме, и призвали к его полному выполнению, чтобы помочь народу Мьянмы достичь всеобъемлющего и устойчивого мирного урегулирования в интересах улучшения жизни населения страны, тем самым способствуя миру, безопасности и стабильности в регионе.

В заявлении также была подтверждена важность Пятипунктового консенсуса в урегулировании ситуации в Мьянме.

ИЖВ/ВИА

