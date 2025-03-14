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АСЕАН остается главным приоритетом внешней политики Вьетнама в новую эру
Буй Тхань Шон сказал, что это первый визит генерального секретаря вьетнамской партии в Индонезию почти за восемь лет, в Сингапур почти за 13 лет и первая официальная поездка в Секретариат АСЕАН. Он отметил, что визиты главы партии ознаменовали исторические вехи, поскольку Вьетнам одновременно улучшил свои отношения с двумя странами-членами АСЕАН, тем самым углубляя сотрудничество с ними и внося дальнейший вклад в сообщество АСЕАН. На сегодняшний день Вьетнам является единственной страной АСЕАН, с которой и Индонезия, и Сингапур установили всеобъемлющее стратегическое партнерство.
Историческое значение визита также заключается в том, что он стал первым визитом Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) в Секретариат АСЕАН, что подчеркивает стратегическую важность блока для Вьетнама и подтверждает последовательную политику Вьетнама, направленную на внесение более активного и ответственного вклада в общее дело АСЕАН, подчеркнул Буй Тхань Шон.
В ходе визитов То Лам принял участие в более чем 40 мероприятиях, включая встречи, переговоры, диалоги и взаимодействия, выступления с программными речами, встречи с вьетнамской общиной и посещение ряда экономических и культурных учреждений двух стран. По этому случаю министерства, ведомства, местные органы власти и предприятия Вьетнама и их коллеги из двух стран подписали многочисленные соглашения о сотрудничестве во многих областях, таких как образование - обучение, борьба с транснациональной преступностью, рыболовство, цифровая экономика, цифровая трансформация, «зеленый» переход и финансы.
Что касается Индонезии, то, опираясь на традиционную дружбу, основанную президентом Хо Ши Мином и президентом Сукарно, и имея много исторических и культурных сходств, общие ценности и общее видение того, как стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, стороны договорились повысить уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что стало важной вехой в 70-летних дипломатических отношениях и 10-летнем периоде стратегического партнерства.
Стороны договорились о дальнейшем углублении политического доверия и скорейшей разработке плана действий для эффективного осуществления и повышения уровня сотрудничества во всех областях; дальнейшей активизации экономического сотрудничества с целью скорейшего достижения цели в 18 миллиардов долларов США в торговом обороте; дальнейшем укреплении сотрудничества в области обороны и безопасности; расширении сотрудничества в новых областях, таких как зеленая экономика, цифровая экономика, инновации, энергетический переход, развитие экосистем электромобилей, электронная коммерция, умная доставка, цифровые платежи, наука и технологии, цифровая трансформация, искусственный интеллект и халяльная продукция. Лидеры двух стран также договорились об укреплении обменов между людьми, особенно между молодыми людьми.
От имени Секретариата АСЕАН Буй Тхань Шон заявил, что визит То Лама наглядно продемонстрировал важнейшую роль АСЕАН во внешней политике Вьетнама, подтвердив готовность Вьетнама продолжать ответственно содействовать созданию сообщества АСЕАН, особенно сейчас, когда группа готовится вступить в новую фазу развития с активной позицией и готовностью адаптироваться ко всем возможностям и вызовам.
Приуроченный к 30-й годовщине вступления Вьетнама в АСЕАН, визит главы партии имеет глубокое значение, поскольку он отражает последовательный девиз Вьетнама - инициативность, позитивность и ответственность при вступлении в АСЕАН, и всегда прилагать все усилия для создания единого, самодостаточного и процветающего сообщества АСЕАН; и подтверждает, что АСЕАН остается главным приоритетом во внешней политике Вьетнама в новую эру, отметил Буй Тхань Шон.
Между тем, высокопоставленные руководители Вьетнама и Сингапура подтвердили свою твердую приверженность и приоритетность дальнейшему углублению дружбы и взаимного доверия между странами, а также расширению сотрудничества во всех существующих секторах. Генеральный секретарь партии То Лам и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг договорились о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что придаст новый импульс всестороннему сотрудничеству стран.
Стороны договорились укреплять политическое доверие, расширять и углублять экономические, торговые и инвестиционные связи, развивать сотрудничество в области цифровой трансформации, инноваций, зеленой экономики и чистой энергии, а также укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности, культуры, образования, туризма и обменов между людьми. Страны также расширят сеть Вьетнамско-Сингапурских индустриальных парков (VSIP) по модели VSIP 2.0 с акцентом на инновации, низкоуглеродное развитие и цифровую трансформацию. Кроме того, будут развиваться культурные, спортивные и молодежные обмены, направленные на укрепление взаимопонимания и дружбы между двумя народами.
В ходе переговоров и встреч глава вьетнамской партии и лидеры Индонезии, Сингапура и Секретариата АСЕАН договорились укреплять координацию на региональных и глобальных форумах и тесно сотрудничать с государствами-членами блока для активизации сотрудничества в целях успешного построения сообщества АСЕАН с видением до 2045 года.
Буй Тхань Шон отметил, что эти поездки способствовали укреплению солидарности АСЕАН и ее центральной роли в региональной архитектуре. Как члены-основатели блока и две наиболее развитые экономики, Индонезия и Сингапур являются ключевыми партнерами в обеспечении сплоченности АСЕАН в условиях внешних вызовов. Индонезия с ее крупной внутренней рыночной экономикой и Сингапур с его ориентированной на экспорт, высокотехнологичной и инновационной экономической моделью и положением регионального инновационного центра имеют все возможности для поддержки стремления Вьетнама к росту в новую эпоху подъема нации.
Кроме того, визиты укрепили связи между Коммунистической партией Вьетнама и правящими партиями и политическими партиями Индонезии и Сингапура, заложив прочный политический фундамент для двусторонних отношений Вьетнама с обеими странами, отметил он.
По его словам, с такими ощутимыми результатами ближайшим приоритетом является конкретизация новых рамок партнерства путем быстрой разработки генеральных планов действий по реализации всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама с Индонезией и Сингапуром.
Он добавил, что на основе этих планов действий соответствующие министерства и сектора должны оперативно разработать подробные программы сотрудничества для взаимодействия со своими партнерами. Продолжая развивать традиционные сферы сотрудничества, необходимо также уделять внимание таким новым областям, как «зеленая» экономика, инновации, наука и технологии, цифровая трансформация и «зеленая» энергетика.
Заместитель премьер-министра отметил, что также важно регулярно проводить обзор, мониторинг и оценку реализации этих планов и программ, чтобы обеспечить эффективное воплощение соглашений в жизнь, извлечение практической пользы и поддержку реализации целей развития в новый период.
Что касается АСЕАН, Буй Тхань Шон рекомендовал Вьетнаму продолжать играть активную и ответственную роль, работая с другими странами-членами над укреплением солидарности, устойчивости и центральной роли блока, а также над углублением региональной интеграции с помощью различных рамочных программ сотрудничества, в частности «Видение сообщества АСЕАН до 2045 года» и его стратегических планов, реализация которых начнется в 2026 году.
Он сказал, что Вьетнам должен также активно продвигать свои ключевые инициативы, в том числе Форум будущего АСЕАН, уделять больше внимания усилиям по приближению Сообщества АСЕАН к своему населению, бизнесу и местным жителям, а также использовать преимущества блока, особенно в плане инвестиционного и торгового сотрудничества, чтобы мобилизовать больше ресурсов для национального социально-экономического развития.