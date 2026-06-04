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АСЕАН и США укрепляют взаимодействие в преддверии 50-летия отношений
На совещании государства-участники подтвердили приверженность дальнейшему развитию динамичного, эффективного и практико-ориентированного Партнёрства Меконг–США. В этой связи стороны обсудили сотрудничество на 2026 год и подготовку Плана действий MUSP на 2027–2029 годы.
Участники подчеркнули необходимость сохранения ключевых направлений сотрудничества, прежде всего в области водных ресурсов, окружающей среды и трудовых ресурсов, а также сошлись во мнении о необходимости расширения взаимодействия на новые сферы.
Помощник государственного секретаря США Майкл Десомбр вновь подтвердил, что регион Меконга остаётся важной составляющей Индо-Тихоокеанской стратегии США, объявил о выделении 14 миллионов долларов США на программы сотрудничества в 2026 году и выразил стремление содействовать формированию «более безопасного, более сильного и более процветающего» субрегиона Меконга.
В целях повышения эффективности MUSP заместитель министра Данг Хоанг Зянг предложил четыре приоритетных направления сотрудничества.
Во-первых, укрепление двусторонних отношений между США и каждой из стран Меконга в интересах формирования стратегического партнёрства MUSP, преодоления разногласий и укрепления доверия.
Во-вторых, развитие производственной кооперации и устойчивых цепочек поставок.
В-третьих, противодействие нетрадиционным вызовам безопасности, прежде всего киберпреступности и онлайн-мошенничеству.
В-четвёртых, сохранение управления водными ресурсами в качестве одного из центральных направлений сотрудничества при одновременном расширении применения новых технологий.
Для углубления взаимодействия в рамках MUSP заместитель министра подчеркнул важность сочетания политического диалога высокого уровня с конкретными проектами, а также необходимость того, чтобы поддержка США сопровождалась активной ролью самих стран Меконга. Он призвал продолжать содействие формированию независимого, самодостаточного и процветающего субрегиона Меконга, способного вносить вклад в формирование открытой и инклюзивной региональной архитектуры, основанной на центральной роли АСЕАН.
Участники также обсудили вопрос возобновления проведения Совещания министров MUSP для придания нового импульса Партнёрству Меконг–США.
На 38-м Диалоге АСЕАН–США стороны подтвердили важность Всеобъемлющего стратегического партнёрства АСЕАН–США для обеспечения мира, безопасности и процветания региона и высоко оценили завершение реализации Плана действий АСЕАН–США на 2021–2025 годы, все предусмотренные мероприятия которого были выполнены в полном объёме.
В настоящее время США являются вторым крупнейшим торговым партнёром АСЕАН. Объём взаимной торговли в 2025 году достиг 552,8 млрд долларов США. Кроме того, США остаются крупнейшим иностранным инвестором в регионе: объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2024 году составил 42,3 млрд долларов США.
В преддверии 50-летия установления отношений между АСЕАН и США (1977–2027 годы) стороны договорились в ближайшее время завершить разработку и приступить к реализации нового Рабочего плана АСЕАН–США, а также вывести отношения на новый уровень.
Американская сторона вновь подтвердила долгосрочную приверженность взаимодействию с АСЕАН, поддержку центральной роли Ассоциации и намерение продолжать реализацию инициатив, направленных на укрепление мира, стабильности, безопасности и процветания более чем одного миллиарда жителей двух регионов.
АСЕАН приветствовала приверженность США региону и одновременно подчеркнула важность сохранения мира, стабильности и международного порядка, основанного на правилах, а также призвала Вашингтон продолжать активное участие в региональных механизмах под руководством АСЕАН.
Стороны договорились расширять взаимодействие в таких сферах, как цифровая экономика, цифровая трансформация, высокие технологии, энергетика, полупроводниковая промышленность, критически важные полезные ископаемые, образование, здравоохранение, морская безопасность, кибербезопасность и борьба с транснациональной преступностью.
Соединённые Штаты особо выделили сотрудничество в борьбе с онлайн-мошенничеством, киберпреступностью, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денежных средств.
Американская сторона также подтвердила поддержку АСЕАН в реализации Рамочного соглашения АСЕАН по цифровой экономике (DEFA), развитии Единой энергетической сети АСЕАН, инициативы «Единое окно АСЕАН» (ASW), сотрудничестве в области энергетики, сжиженного природного газа (СПГ), гражданской ядерной энергетики, искусственного интеллекта, умного сельского хозяйства и развития трудовых ресурсов.
Кроме того, США объявили о расширении Программы молодых лидеров Юго-Восточной Азии (YSEALI) с 500 до 1 000 участников ежегодно.
Выступая на заседании, заместитель министра Данг Хоанг Зянг приветствовал подтверждение США своей приверженности АСЕАН и подчеркнул, что Всеобъемлющее стратегическое партнёрство АСЕАН–США должно и далее укрепляться на основе политического доверия, взаимного уважения и взаимной выгоды, ориентируясь на достижение практических результатов.
Он предложил активизировать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, цифровой экономики, энергетики, критически важных минералов, устойчивых цепочек поставок и борьбы с транснациональной преступностью, а также продолжить поддержку интеграционных процессов АСЕАН и сотрудничества в субрегионе Меконга.
Заместитель министра высоко оценил активизацию диалога между США и Китаем, выразил обеспокоенность сложной ситуацией на Ближнем Востоке и её последствиями для энергетической безопасности и глобальных цепочек поставок, а также призвал обеспечить безопасность и бесперебойность морского и воздушного сообщения в Ормузском проливе.
По вопросу Восточного моря заместитель министра вновь подтвердил неизменную позицию Вьетнама и АСЕАН в поддержку мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и полётов, а также урегулирования споров мирными средствами на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Он также подчеркнул важность скорейшего завершения переговоров по Кодексу поведения в Восточном море (COC), который должен быть эффективным, содержательным и соответствовать международному праву.
В рамках мероприятий заместитель министра Данг Хоанг Зянг провёл встречу с помощником государственного секретаря США Майклом Десомбром, в ходе которой стороны обсудили продвижение обменов делегациями высокого уровня, торговые переговоры и перспективные направления сотрудничества, включая авиацию и стратегические полезные ископаемые.
Заместитель министра подтвердил, что Правительство Вьетнама неизменно создаёт благоприятные условия для инвестиций и ведения бизнеса американскими компаниями во Вьетнаме.
Стороны договорились продолжать тесную координацию действий в рамках региональных и глобальных многосторонних механизмов.