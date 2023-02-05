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АСЕАН и Россия продвигают сотрудничество в сфере туризма

4 февраля в рамках Туристического форума АСЕАН (ATF) 2023 в индонезийском городе Джокьякарта под председательством министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиаги Салахуддина Уно и заместителя министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
  Фото: VNA  
4 февраля в рамках Туристического форума АСЕАН (ATF) 2023 в индонезийском городе Джокьякарта под председательством министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиаги Салахуддина Уно и заместителя министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

На конференции обе стороны отметили, что Юго-Восточная Азия по-прежнему остается излюбленным направлением для российских туристов, несмотря на влияние пандемии COVID-19, и выразили пожелание увеличить количество туристов между АСЕАН и Россией после эпидемии, способствуя восстановлению туризма с обеих сторон.

Конференция подчеркнула важность продвижения устойчивого и инклюзивного туризма между двумя сторонами в рамках Плана работы Россия-АСЕАН по сотрудничеству в области туризма на период 2022-2024 гг.; участники приветствовали мероприятия, определенные в недавно принятой Рамочной программе устойчивого развития туризма АСЕАН.

Делегаты подчеркнули некоторые результаты, связанные с туризмом, достигнутые на 17-м Восточноазиатском саммите (ВАС) 13 ноября 2022 г., а также роль туризма как одного из основных факторов экономического роста, занятости, социального обеспечения и средств к существованию местного сообщества.

В частности, обе стороны сосредоточат внимание на реализации Декларации лидеров ВАС об экономическом росте за счет восстановления туризма, принятой на 16-м ВАС 27 октября 2021 года, и изучении возможности начала диалога по туризму между соответствующими агентствами.

На конференции обсуждались меры по наращиванию усилий по реализации программ и мероприятий в рамках Плана работы Россия-АСЕАН по сотрудничеству в области туризма на период 2022-2024 гг., по усилению акцента на обеспечение безопасности и комфорта для туристов, а также облегчении движения туристических потоков между Россией и странами АСЕАН.

Конференция также оценила, что глобальные перспективы туризма будут положительными в 2023 году и в последующие годы, и подтвердила, что цифровизация является одним из стратегических приоритетов экономического сообщества АСЕАН в 2023 году.

Выступая на конференции, заместитель министра культуры, спорта и туризма Доан Ван Вьет подтвердил, что Россия является важным рынком для туризма АСЕАН и до пандемии всегда была в группе ведущих рынков для Вьетнама. Преобразование встречи между АСЕАН и Россией с Консультации по туризму в Министерскую конференцию с 2022 года является прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества между двумя сторонами в ближайшее время.

Заместитель министра Доан Ван Вьет заявил, что План работы по сотрудничеству в области туризма на период 2022-2024 гг., принятый на первой Министерской встрече АСЕАН-Россия, является основой для ориентации деятельности по сотрудничеству в области продвижения и рекламы для создания человеческих ресурсов, а также обеспечения безопасности туризм, беспрерывной связи между двумя сторонами.

Поэтому для эффективной реализации Плана на период 2022-2024 гг. обеим сторонам необходимо укреплять связи и регулярные обмены на уровне Рабочей группы, чтобы согласовать приоритетные мероприятия и найти подходящие ресурсы для фактической реализации, осуществлять совместные проекты и мероприятия.

По словам заместителя министра Доана Ван Вьета, в ближайшее время необходимо усилить деятельность по сотрудничеству для продвижения цифровой рекламы на российский рынок, распространения имиджа туризма АСЕАН в России, а также рассмотреть вопрос о продолжении организации обучающих курсов в данной области по изучению русского языка для работников туризма, гидов региона АСЕАН.

Кроме того, необходимо увеличить участие в туристических мероприятиях АСЕАН в целом и Вьетнама в частности в 2023 году, таких как Международная туристическая ярмарка VITM в Ханое и Международная туристическая ярмарка Хошимина.

ВИА/ИЖВ

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