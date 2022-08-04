АСЕАН и партнеры укрепляют партнерство в вопросах государственной службы

Разработка надлежащей системы заработной платы и премий для привлечения талантов в государственный аппарат стала основным моментом шестого совещания старших должностных лиц (ЗВОЛ) АСЕАН 3 (Китай, Япония и Республика Корея), которое состоялось в Ханое 3 августа в рамках 21-й конференции АСЕАН по вопросам государственной службы (ACCSM 21).

Выступая на мероприятии, заместитель министра внутренних дел Вьетнама Ву Тьиен Тханг приветствовал конкретные предложения и поддержку, которые Китай, Япония и Республика Корея (РК) внесли для реализации программ и проектов в рамках Плана работы ACCSM.

Он сказал, что встреча направлена на содействие взаимодействию в рамках АСЕАН 3 для достижения цели модернизации государственной службы с целью создания сплоченного и отзывчивого сообщества АСЕАН, в котором люди и предприятия ставят в центр обслуживания.

Представитель китайской делегации сообщил, что Китай уделяет большое внимание ACCSM 3 и активно участвует в этом механизме. Китай продолжит сотрудничество и диалог с соответствующими заинтересованными сторонами, а также с государственными органами стран АСЕАН для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Представитель Японии сказал, что японское правительство радо внести свой вклад в конференцию по найму государственных служащих, и выразил надежду, что механизм ACCSM будет и далее продвигаться путем укрепления деятельности, что принесет общее процветание всему региону.

На встрече Министерство внутренних дел Вьетнама и агентства государственной службы некоторых стран представили обновленную информацию о реализации Плана работы ACCSM 3 на период 2021-2025 гг.

Участники также поделились практическим опытом. Китай, Япония и РК подтвердили, что продолжают поддерживать инициативы ACCSM и ACCSM 3, расширяют сотрудничество со сторонами и прилагают усилия для развития сотрудничества в гражданских делах.