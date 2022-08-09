АСЕАН доказывает свою стойкость, отвечая на вызовы

Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок. Фото: ВИА

По словам заместителя министра иностранных дел Ха Ким Нгока, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продемонстрировала свою стойкость и эффективное реагирование на серьезные вызовы, связанные с пандемией COVID-19 и жесткой конкуренцией между крупными странами.

Нгок дал интервью средствам массовой информации о достижениях АСЕАН, а также о роли и вкладе Вьетнама как активного и ответственного члена по случаю 55-летия основания блока.

Вспышка пандемии нарушила большую часть повседневной деятельности. Однако под руководством Вьетнама во время председательства в 2020 году АСЕАН доказала свою адаптационную способность, оперативно перевела встречи и мероприятия в онлайн, тем самым сохранив импульс сотрудничества, региональных связей и усилий по созданию сообщества, а также совместными усилиями отреагировав на пандемию.

Блок быстро одобрил и реализовал такие инициативы, как создание Фонда реагирования АСЕАН на COVID-19, создание Регионального резерва предметов медицинского назначения (RRMS) для чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения (PHE) для оперативной мобилизации ресурсов АСЕАН, а также поддержку партнеров по профилактике и борьбе с пандемией.

АСЕАН содействовала мерам по восстановлению после пандемии, включая разработку Всеобъемлющей рамочной программы восстановления АСЕАН, подписание соглашения о Системе транспортных коридоров АСЕАН - инициативы по облегчению поездок с официальными и деловыми целями в АСЕАН, в то время как пандемия все еще не была полностью под контролем.

Эти меры дали положительный эффект, помогая странам АСЕАН как контролировать пандемию, постепенно открываться, так и способствовать сотрудничеству в возрождении социально-экономического развития.

АСЕАН будет по-прежнему сталкиваться со многими проблемами, включая риск инфляции, экономического спада, риск энергетического и продовольственного кризиса из-за влияния конфликта на Украине, конкуренцию между мировыми державами, споры о территориальном суверенитете, а также изменение окружающей среды и климата. Однако считается, что АСЕАН преодолеет эти вызовы, сказал замминистра иностранных дел.

Во-первых, достижения, полученные за последние 55 лет, являются основой для дальнейшего продвижения блока к сотрудничеству, повышения его потенциала и устойчивости к внешним воздействиям.

Во-вторых, у АСЕАН есть опыт преодоления трудностей и вызовов, совсем недавно связанных с пандемией COVID-19.

В-третьих, АСЕАН продолжает сохранять внутреннюю солидарность и единство, пользуется внешней поддержкой и помощью со стороны партнеров АСЕАН и международного сообщества.

Говоря о достижениях АСЕАН за последние 55 лет, заместитель министра иностранных дел сказал, что АСЕАН стала одной из самых успешных региональных организаций в мире по трем аспектам.

АСЕАН создавала и поддерживала мирную, стабильную и безопасную региональную среду на протяжении десятилетий. Это важная предпосылка для развития и роста блока.

В настоящее время АСЕАН представляет собой сообщество с широким уровнем сотрудничества и взаимодействия по трем столпам: политика и безопасность, экономика, культура и общество. По его словам, это организация с растущей репутацией и положением, имеющая открытые внешние связи, играющая центральную роль в регионе и пользующаяся поддержкой партнеров.

Что касается значительного вклада Вьетнама в блок, дипломат сказал, что Вьетнам, занимающий третье место по численности населения и четвертое по площади в регионе Юго-Восточной Азии, помог АСЕАН стать сильнее с точки зрения ресурсов, масштабов и организации, помогая поставить положить конец скепсису, разногласиям и конфронтации, открыл новую эру мира, стабильности, сотрудничества и развития.

Кроме того, Вьетнам активно участвует и вносит свой вклад в принятие важных решений в АСЕАН, включая Хартию АСЕАН, Видение и Генеральные планы Сообщества АСЕАН на период до 2025 года, а также Генеральный план АСЕАН по взаимодействию и Инициативу интеграции АСЕАН, сказал Ха Ким Нгок.

Вьетнам активно развивает сотрудничество в сферах политики и безопасности, культуры и общества, экономики, председательствуя на многих мероприятиях.



