Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

АСЕАН: Адаптивная фискальная и денежно-кредитная политика имеют решающее значение для восстановления экономики

8 апреля Министры финансов АСЕАН и глава центральных банков собрались на свое 8-е совещание (AFMGM) в формате видеоконференции.

В рамках данного мероприятия состоялся диалог официальных лиц с руководителями международных финансовых организаций, а именно Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Азиатского банка развития (АБР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), и Управления макроэкономических исследований АСЕАН 3 (AMRO).

Выступивший на встрече министр финансов Вьетнама Хо Дык Фок поделился опытом правительства в реализации программы социально-экономического восстановления и развития, снижении налога на охрану окружающей среды на топливо и ускорении кампании вакцинации против COVID-19, чтобы создать основу для экономического восстановления.

Представители международных организаций представили свои оценки макроэкономической ситуации в мире и в странах АСЕАН, включая политические вызовы на фоне последствий пандемии COVID-19, особенно волн заражения, вызванных вариантом Омикрон, и политической нестабильности в Европе.

Участники подчеркнули блестящие перспективы регионального восстановления: ожидается, что рост достигнет 5,2% в этом году с 4% в 2021 году.

Министры, губернаторы и лидеры международных организаций считали, что вакцинация остается главным приоритетом, в то время как адаптивная фискальная и денежно-кредитная политика по-прежнему имеют решающее значение для восстановления экономики.

В тот же день состоялась 26-я встреча министров финансов АСЕАН, на которой была представлена информация о ходе реализации мероприятий по финансовому сотрудничеству в рамках комитетов АСЕАН.

Министры финансов и управляющие центральными банками намерены провести диалог с деловыми кругами АСЕАН и принять совместное заявление 8-го заседания AFMGM позже того же дня, 8 апреля.

 

 

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Ожидается, что Вьетнам внесет больше вклада в СВМДА

Ожидается, что Вьетнам внесет больше вклада в СВМДА

8 апреля посол Кайрат Сарыбай, исполнительный директор секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), выразил надежду, что Вьетнам внесет больше вклада в СВМДА во имя мира, безопасности и процветания в регионе.
ПОДРОБНЕЕ

Top