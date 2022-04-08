АСЕАН: Адаптивная фискальная и денежно-кредитная политика имеют решающее значение для восстановления экономики

В рамках данного мероприятия состоялся диалог официальных лиц с руководителями международных финансовых организаций, а именно Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Азиатского банка развития (АБР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), и Управления макроэкономических исследований АСЕАН 3 (AMRO).

Выступивший на встрече министр финансов Вьетнама Хо Дык Фок поделился опытом правительства в реализации программы социально-экономического восстановления и развития, снижении налога на охрану окружающей среды на топливо и ускорении кампании вакцинации против COVID-19, чтобы создать основу для экономического восстановления.

Представители международных организаций представили свои оценки макроэкономической ситуации в мире и в странах АСЕАН, включая политические вызовы на фоне последствий пандемии COVID-19, особенно волн заражения, вызванных вариантом Омикрон, и политической нестабильности в Европе.

Участники подчеркнули блестящие перспективы регионального восстановления: ожидается, что рост достигнет 5,2% в этом году с 4% в 2021 году.

Министры, губернаторы и лидеры международных организаций считали, что вакцинация остается главным приоритетом, в то время как адаптивная фискальная и денежно-кредитная политика по-прежнему имеют решающее значение для восстановления экономики.

В тот же день состоялась 26-я встреча министров финансов АСЕАН, на которой была представлена информация о ходе реализации мероприятий по финансовому сотрудничеству в рамках комитетов АСЕАН.

Министры финансов и управляющие центральными банками намерены провести диалог с деловыми кругами АСЕАН и принять совместное заявление 8-го заседания AFMGM позже того же дня, 8 апреля.