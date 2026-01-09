Археологи обнаружили скопление древних артефактов в рисовых полях Вьетнама

Открытие помогут ученым проследить непрерывную историю западного Хатиня на протяжении тысячелетий. Об этом 29 декабря сообщил журнал Arkeonews.

Артефакты относятся к доисторическому, раннеисторическому и феодальному периодам. Среди первых находок оказались бронзовые колокольчики, каменные долота, керамические чаши, железные мечи и клинки. Дальнейшие исследования выявили каменные топоры и песты, жернова, железные и бронзовые инструменты, фрагменты грубой бытовой керамики, а также ценные изделия, датируемые временем династии Чан (1225–1400), одного из ключевых периодов средневекового государства Дайвьет.

По словам исследователей, артефакты сосредоточены на площади около 1 га террасированных полей. Это позволяет предположить, что место служило как жилой зоной, так и небольшим производственным участком для ранних горных общин. Сотни фрагментов грубой глиняной посуды и керамики с селадоновой глазурью были найдены вокруг руин святилища Сон Тхан — заброшенного объекта, связанного с культом предков и сил природы.

Такое сочетание бытовых предметов и сакрального пространства, как уточняется, указывает на то, что жители не только строили здесь дома и изготавливали орудия, но и формировали ранние народные верования, тесно связанные с лесами и горным ландшафтом. С археологической точки зрения находки углубляют понимание истории западной окраины Хатиня. Район расположен на восточных склонах хребта Чыонгшон (Аннамские горы) и исторически был связан с трансгорными маршрутами, соединявшими северный и центральный Вьетнам с территорией современного Лаоса.

Каменные орудия свидетельствуют о доисторических моделях расселения, а более поздние металлические изделия и керамика отражают технологические и социальные изменения, происходившие на протяжении веков. Особое значение имеет керамика эпохи династии Чан, которая соответствует периоду расширения поселений Дайвьета из низинных дельт в горные долины.

Эксперты отмечают, что разнообразие материалов говорит не о культурной преемственности. Слои находок указывают на то, что разные сообщества на протяжении тысячелетий адаптировали один и тот же ландшафт, перенимая и переосмысливая местные традиции. Такая картина соответствует общим археологическим данным по северо-центральному Вьетнаму, где предгорья служили и убежищами, и ресурсными зонами в периоды миграций и укрепления государственности.

Для музея Хатиня это обследование не только пополнило коллекцию научно ценных экспонатов, но и создало основу для будущих раскопок, разработки программ сохранения и интерпретации наследия в Сон Ким 2. Представители музея подчеркивают, что систематические исследования помогут уточнить хронологию поселений, раскрыть особенности хозяйственной жизни в разные эпохи и защитить памятник от угроз современного освоения территорий.

Помимо научной ценности, открытие усиливает культурную идентичность горных общин западного Хатиня. Проект подчеркивает, что современные жители являются хранителями ландшафта, насыщенного исторической памятью. При должной охране и продуманной работе с общественностью участок в Ланг Че может со временем стать важной точкой регионального культурного туризма и образования, соединяя настоящее с глубоким прошлым, скрытым под рисовыми полями Вьетнама.