Армия и армейско-народные связи на выставке в Хошимине

Посетители выставки в Музее операции им. Хо Ши Мина в Хошимине. Фото: ВИА

Сила армейско-народных связей в операции Хо Ши Мина 1975 года и борьба с пандемией – в центре внимания выставки, открывшейся в Музее военной операции по освобождению Юга и воссоединению страны имени Хо Ши Мина в городе Хошимин 21 апреля.

Мероприятие проводится Политотделом Главкомата 7-го военного округа в связи с празднованием 47-й годовщины со дня освобождения Юга Вьетнама (30 апреля 1975 г.).

В своем вступительном слове полковник Тхай Тхань Дык, заместитель директора Политотдела Главкомата 7-го военного округа, сказал, что на выставке представлено более 300 фотографий, документов и предметов, а также более 500 книг, посвященных силе армейско-народных связей, выраженных в Генеральном наступлении и восстанием весной 1975 года и борьбе с COVID-19.

Выставка еще раз подтверждает значение Генерального наступления и восстания, пиком которого стала историческая операция им. Хо Ши Мина, приведшая к освобождению Юга и воссоединению страны.

Тхай Тхань Дык также добавил, что выставка отражает тесные отношения между вооруженными силами 7-го военного округа и местными жителями в борьбе с пандемией.

Выставка продлится до 21 мая.



